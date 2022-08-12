486先生「火力支援100萬」　力挺鄭運鵬出戰桃園：我支持他

▲鄭運鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅確定退選，將由鄭運鵬出戰桃園。消息在稍早傳出過後，就有不少網友持反對態度，認為兩人是同船隊友，這樣並沒有比較好。不過，團購達人「486先生」陳延昶則公開表示支持，且要支援100萬元。

林智堅今（12）日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰，同時感謝鄭運鵬過去共同奮戰，這次一肩扛起更是感激，「我衷心希望，大家把支持林智堅的力量，來支持鄭運鵬、支持桃園，讓桃園延續鄭文燦八年的光榮政績。」

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傳出鄭運鵬將出戰桃園後，陳延昶隨即在臉書上發文，直呼「支持鄭運鵬，我火力支援100萬」。

貼文也引發熱議，底下網友紛紛回應，「等風向穩一點，不要急」、「會很辛苦吧」、「一定要贏更多才不會辜負林智堅的抉擇」、「心疼林智堅，票投鄭運鵬」。其中更有些網友仍表態挺堅，「希望林智堅，堅持到底」、「更喜歡林智堅」。

事實上，陳延昶前幾天也有發文挺堅，「我公開支持林智堅，為了支持他，本月我將專訪林智堅先生。」就有網友翻出來並表示，「陳延昶2天前才公開支持小智...這讓小智情何以堪？」陳延昶則簡單回應「他退選了。」

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