見YTR出國　他心癢「想先飛哪？」一排秒刷這答案：錢都換好了

▲不少人恨不得能馬上出國。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年因為疫情，都只能在台灣各地走走，很多人就在等國境開放，恨不得馬上訂機票飛一波。就有網友表示，看到很多YouTuber都在拍出國影片，覺得距離可以飛的日子越來越近了，掩不住興奮之情，在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「可以出國最想先飛哪個國家？」底下則清一色秒答「這1國」，話題引發熱論。

這位網友文中表示，「最近旅遊業有重生的感覺，很多YouTuber也都開始拍出國的影片，目前看到韓國已經可以免簽，日本也開放非團客入境」，覺得距離可以出國的日子越來越近，讓原PO超興奮，「第一個國家想要飛去哪？」

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結果，貼文底下超有默契，一整排都回答1國家，「日本，想要南九州自助」、「日本吧！想去特殊鐵道旅遊」、「日本，而且要帶爸媽」、「日本一定要自助」、「日本啦要問幾次」、「一定是日本」、「日本，日幣都換好了」、「日本，已買好郵輪票了～快開放旅遊啦」、「日本瘋狂買藥妝零食。」

▲留言處刷了一整排的日本。（圖／翻攝自PTT）

不過，因為相關話題先前也曾討論過，就有人吐槽，「這個問題到底要問幾次啊」、「大家都會說去日本吧」、「這第幾篇了……而且不用想台灣人大多都日韓。」另外，還有網友點名其他國家，包括香港、冰島、泰國、玻利維亞、芬蘭、奧地利、南韓、捷克等等。