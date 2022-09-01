他吹哨「成都將封城」被逮捕！1天後成真網炸鍋…全城怕餓狂搶菜

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都一名暱稱為「熱帶雨林」的大陸網友29日在微信，透露四川省成都市可能要進行「靜態管理」，31日被官方控訴造謠，最後以「尋釁滋事」為由拘留15天。沒想到，僅僅1天後，成都1日宣佈，1日至4日開展全員核酸檢測，今日18時起全體居民原則居家。

1日中午，成都封城消息宣佈後，當地再度出現搶菜潮，許多人瘋湧超市和市場狂搶購物資。從網傳影片和照片中可見，民眾擠滿超市，一些超市貨架都被搶購一空，還有人被拍到買了一車的饅頭。

許多當地網友發文抱怨，「好了，我現在根本搶不到了，餓死我吧」、「我出門只買到了一顆蘋果」、「出門看到整個成都都在搶菜」。

▲民眾提著一大袋馬鈴薯。（圖／民眾供圖）

此前，據陸媒《靖觀天下》報導，成都網友「熱帶雨林」29日晚間7時15分在微信文表示，「各位領導，晚上7點會議主要議程：一，各部門綜合匯報最終研判結果，確定是否上報啟動5+2方案。相關部門，黨政媒體擬制公告。全市公安系統指戰人員崗前待命。二，如是，立即上報國務院聯防聯控機制綜合組批覆5+2方案。公安系統啟動預案。三，批覆同意，正式啟動方案，各相關部門，黨政媒體同步發布公告。」

「熱帶雨林」在文末附上對話截圖，「省上要求整個成都市靜態管理，市上還在爭取，可能5個主城區和天府新區、龍泉驛要靜態管理。還沒有完全確定，現在還在開會商量」。消息曝光後被成都市的網友瘋狂轉傳，許多人晚間開始衝到各大超市購物，甚至排隊幾小時就為了買米、麵及油等生活必需品。

▲成都人民瘋狂搶菜。（圖／翻攝自微博）

成都公安31日宣佈，近日，網上出現關於「今日政府7點會議議程內容」等資訊，擾亂公共秩序。通報稱，現查明，8月29日，佘某某（男，37歲，網名「熱帶雨林」）為吸引關注，在網路群組中發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情緒，對疫情防控工作帶來干擾。佘某某因尋釁滋事，違反《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，已被公安機關依法處以行政拘留15日並處罰款1000元的處罰。

成都市商務局副局長屈松30日下午還在成都市疫情防控工作新聞發布會上呼籲，當前成都市生活物資供應鏈穩定、庫存儲備充足、配送投遞管道暢通，請市民按照日常消費習慣適量儲備，正常合理採購食品蔬菜，不必盲目囤積，避免造成浪費。

▲「熱帶雨林」吹哨要封城。（圖／翻攝微博）

1日，網友開始紛紛聲援熱帶雨林，「熱帶雨林用監禁換取成都人民的站前糧草準備，終究是一個人扛下了所有。你見過如果不在乎公信力的政府麼？ 」、「屯了物資的不得給人熱帶雨林磕一個？」、「熱帶雨林不放出來嗎」、「大家就忘了李文亮嗎」。