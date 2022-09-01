明天衝喝！　量販超市連3天「美式咖啡買1送1」

▲量販超市推93軍人節限定咖啡優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

向國軍弟兄致敬，為迎接即將到來的93軍人節，有量販店特意祭出限時3天「美式咖啡買1送1」，全門市通通有（除無咖啡機之門市），且不用出示證件就能享有優惠，把握機會搶喝一波。

國軍辛苦了！家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」驚喜祭出限時優惠，9月2日至9月4日連3天爽喝「美式咖啡買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通享有優惠（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），且無須出示任何證件，全民一起來喝爆。

▲OK mart也祭出軍人限定喝咖啡買1送1。

另，同為迎接軍人節，OK mart也於全門市推出限定「大杯莊園級美式買1送1」優惠，且不限冷熱，再加碼指定飲品（以運動飲料、水類為主）單件可享有6至8折優惠，9月3日至9月5日限時3天開跑，且優惠不限次數使用，提醒須出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1）。

【你可能也想看】

►優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天

►「10公升四季春」只要35元！網一看包裝笑翻：好像尿袋

►可以寄杯、冷熱互換！超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天