　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

明天衝喝！　量販超市連3天「美式咖啡買1送1」

▲▼家樂福inLove Café咖啡。（圖／業者提供）

▲量販超市推93軍人節限定咖啡優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

向國軍弟兄致敬，為迎接即將到來的93軍人節，有量販店特意祭出限時3天「美式咖啡買1送1」，全門市通通有（除無咖啡機之門市），且不用出示證件就能享有優惠，把握機會搶喝一波。

國軍辛苦了！家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」驚喜祭出限時優惠，9月2日至9月4日連3天爽喝「美式咖啡買1送1」，全台門市包括247間超市、55間量販店通通享有優惠（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），且無須出示任何證件，全民一起來喝爆。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart也祭出軍人限定喝咖啡買1送1。

另，同為迎接軍人節，OK mart也於全門市推出限定「大杯莊園級美式買1送1」優惠，且不限冷熱，再加碼指定飲品（以運動飲料、水類為主）單件可享有6至8折優惠，9月3日至9月5日限時3天開跑，且優惠不限次數使用，提醒須出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1）。

【你可能也想看】

►優惠碼先收！麥當勞「10塊雞塊、中杯那堤買1送1」爽吃42天
►「10公升四季春」只要35元！網一看包裝笑翻：好像尿袋
►可以寄杯、冷熱互換！超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
俄第二大石油商「董事長墜樓亡」　醫院6樓落下
陸警可能性提高！有機會達「颱風假」標準地區曝　越晚雨越猛
陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯文哲爆粗口：屁話連篇！他X的
快訊／永豐銀遭重罰1800萬！　總座停職三個月
快訊／逆轉女王！戴資穎擊退南韓好手　挺進8強
快訊／軒嵐諾強風「吹垮台中13樓鷹架」！　砸傷2人
跟進UNIQLO　無印良品9／15起不提供免費紙袋
快訊／才剛開學！　信義區國三生「校園內墜樓」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

明天衝喝！　量販超市連3天「美式咖啡買1送1」

可愛爆擊第3彈！超Q「咖波口罩」速食店限量送　還有咖波明信片

全聯文旦「買1送1」！限時3天滿千折百　線上購爽抽9999福利點

薯條、漢堡買1送1！速食店「激省優惠券」開吃了　還有百元小套餐

軍人專屬！　超商「大杯美式買1送1」限定3天喝

漢堡王買1送1！foodpanda「9月超殺優惠碼」來了　肯德基也祭優惠

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

口味不限！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」連吃3天　

可以寄杯、冷熱互換！超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

今天就衝！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　加碼新訂閱制最低7折

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

明天衝喝！　量販超市連3天「美式咖啡買1送1」

可愛爆擊第3彈！超Q「咖波口罩」速食店限量送　還有咖波明信片

全聯文旦「買1送1」！限時3天滿千折百　線上購爽抽9999福利點

薯條、漢堡買1送1！速食店「激省優惠券」開吃了　還有百元小套餐

軍人專屬！　超商「大杯美式買1送1」限定3天喝

漢堡王買1送1！foodpanda「9月超殺優惠碼」來了　肯德基也祭優惠

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

口味不限！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」連吃3天　

可以寄杯、冷熱互換！超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

今天就衝！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　加碼新訂閱制最低7折

天氣沒辦法控制　羅力備戰引退賽：開始想像滿場

首度擊落陸空拍機！金門女戰神信心喊話：展現守護國土決心

蔣萬安「只有雙腳」　486先生出手捐款！網見金額笑了：真有情有義

大同副董王金來接任總經理　信心曝：已經準備好了

中共「二十大」下月召開　陸委會：持續加大對台施壓作為

咬爆專櫃唇膏！識貨金被眼神出賣　網見心虛臉笑翻：知道挑有牌的

污水處理廠輸送帶發現「半條人腿」　工人嚇壞：看起來像小嬰兒

公布大巨蛋檔案？柯文哲嗆「他X的」　她曝「卡蛋」關鍵：別甩鍋陳時中

「電視圈最強PT」減重15 公斤　喊話：想成為第2個吳宗憲

天花漏水不修！房東擺爛要租客「不爽就搬」　他提1大招反制

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

消費熱門新聞

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡

肯德基「買1送1」優惠碼一次收

痘花臉宅男「抗痘」對比超驚人

不到六萬入手Gogoro新款電動機車

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

買1送1！速食店激省優惠券開吃了

超商限時「美式、拿鐵買7送7」

foodpanda「9月超殺優惠碼」來了

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

嗶卡會轉！復古電風扇icash2.0超Q

超商獨家最新「2款爆漿甜點」！

全聯文旦買1送1！限時3天滿千折百

更多熱門

相關新聞

速食店超Q「咖波聯名口罩」限量送

速食店超Q「咖波聯名口罩」限量送

鐵粉快看！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」再度攜手最萌肉肉教主「貓貓蟲咖波」推出第3波聯名了，這次可是有多款超可愛限量盲盒口罩，還把口罩盒設計成互動式桌遊，有趣到不行，且指定門市還推只送不賣的「咖波明信片」，通通超欠收，即日起正式開跑。

麻古最新「抹茶提拉米蘇2.0​」開喝

麻古最新「抹茶提拉米蘇2.0​」開喝

買1送1！速食店激省優惠券開吃了

買1送1！速食店激省優惠券開吃了

foodpanda「9月超殺優惠碼」來了

foodpanda「9月超殺優惠碼」來了

內湖新手搖店「飲品買1送1」！

內湖新手搖店「飲品買1送1」！

關鍵字：

美食情報美食雲家樂福咖啡買1送1OK mart軍人節

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面