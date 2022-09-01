「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

▲共軍無人機侵擾金門，國軍多以發射信號彈還擊。（圖／記者林名揚翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

面對中共無人機持續侵擾外島，身兼三軍統帥的總統蔡英文下令國軍可適時採取強力措施反制。金防部1日透露已擊落一架不明民用空拍機，對於今日首度擊落空拍機，政治評論員周偉航表示，若擊落共匪無人機就送10次么兩假，「馬上巨弩、散彈砲都做出來了。」

陸空拍機時常侵擾金門，國軍主要以發射信號彈反制，士兵更一度扔擲石頭反擊，但侵擾狀況仍時有所聞，周偉航則提議，若擊落共匪無人機就送10次么兩假，「馬上巨弩、散彈砲都做出來了。」

而事實上，早在2016年的12月份，國防部針對當時發生諸多空拍機闖入機場、軍事營區，與撞擊人民等事件，特別在例行記者會上，由時任國防部作計室聯合作戰處處長鍾樹明少將明確表示，自2017年1月10日零時起，面對非法侵入軍事基地（含軍用機場）、營區等攝影，將「行政執行法」以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。

在處理空拍機程序上，鍾樹明則表示，處理空拍機程序是發現空拍機人員要回報主官和戰情中心，主官會同政戰部門確認是不是在營區範圍內，再由主官指示是不是要用捕捉器。

他說，如果要用使用防衛性武器擊落，第一發鳴槍射擊示警，第二發再朝空拍機射擊，而政戰部門蒐證攝影，擊落之後拍照攝影存查，再通知憲警單位協處。他當時也強調，不是說一進來就擊落，會依據現場狀況做適當處理。

金防部1日透露，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。金防部也強調，將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。陸軍司令部則說，無人機擊落後落海，但因為處置時間緊湊，無殘骸照片。