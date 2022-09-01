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時力控蔡適應博士論文「第81頁100％抄襲」　劉仕傑：踐踏學術尊嚴

▲蔡適應論文影印本。（圖／記者蘇晏男攝）。

▲蔡適應論文影印本。（圖／記者蘇晏男攝）。

記者蘇晏男／台北報導

時代力量三位議員參選人陳志明、劉仕傑、江欣怡1日召開記者會，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應的台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲。劉仕傑指出，蔡適應論文第81頁字數抄襲比例100％，簡直踐踏學術尊嚴。陳志明質問蔡適應，用東拼西剪的馬賽克式方式，大學生都不能這樣寫作業，博士論文可以嗎？

陳志明在記者會上指出，蔡適應論文有三大問題：一、馬賽克式抄襲30份文獻，當中25份沒列入參考文獻；二、論文結論涉嫌抄襲比例達33％；三、抄襲百度百科、維基百科。針對第一部分，陳志明說，蔡適應抄襲最多字數的，是藍逸之跟林士清的文章，此外，蔡也抄期刊、論文、機關報告，以及基隆市長林右昌的媒體投書，而這些都未列入參考文獻。

在蔡適應結論涉嫌抄襲比例達33％方面，江欣怡表示，10頁結論中，共7533字，當中發現蔡適應有6頁抄襲，主要由5本文本抄襲、拼貼組合而成，其中抄超過30％的有四頁、另兩頁則為22％、18％。江欣怡指出，蔡適應抄襲最多的是在第175頁，占比89％，從學者劉宜君調查報告論文中的四段內容，拼貼而來，但蔡在論文文獻回顧中，卻未把劉宜君的內容放入參考文獻。江欣怡又指，蔡適應更是把朱金元、王克尹論文論，複製貼上當作自己的論文結論。

劉仕傑則說，蔡適應博士論文也逐字抄襲百度百科、維基百科；第二頁共903字，竟然有493字抄襲百度百科，比例達55％、而第60頁共572字，但有468字是抄維基百科，比例89％，第65頁則有59％抄襲。

劉仕傑還揭露，第81頁字數707字，抄襲比例100％。劉仕傑驚呼，一本學術論文竟然有一頁全頁抄襲，簡直踐踏學術尊嚴。

陳志明質問蔡適應，用東拼西剪的馬賽克式方式，大學生都不能這樣寫作業，博士論文可以嗎？江欣怡直言蔡適應在學術倫理與誠信上有瑕疵，要基隆市民如何相信他可以帶領基隆更往前進。劉仕傑則說，今天揭露的只是冰山一角，更多抄襲部分，會在事後一一向北大檢舉。

▼劉仕傑揭蔡適應博士論文第81頁字數707字，抄襲比例100％。（圖／記者蘇晏男攝）。

▼劉仕傑揭蔡適應博士論文時代力量1日揭露蔡適應論文涉嫌抄襲。（圖／記者蘇晏男攝）。

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