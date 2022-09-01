張善政領逾5700萬公帑卻涉抄襲　羅致政嘆相對剝奪感：天文數字

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政承接農委會研究案涉抄風波延燒，曾在大學執教多年的民進黨立委羅致政1日表示，對很多人文社會科學研究者來說，5700多萬的研究案是「天文數字」，且資料搜集不代表可以抄襲，該報告沒有標示出處及註釋，請問張善政作為台大前教授、號稱美國名校出身，都不知道自己犯了抄襲的錯嗎？

民進黨立法院黨團今天上午舉行「資料蒐集不等於報告抄襲，張教授身影歪？！」記者會。羅致政會中說，資料搜集不代表報告可以抄襲，張善政說「身正不怕影子斜」，但是他擔任計畫主持人做出的報告有身正嗎？還是非常嚴重的身不正、影子也不正？

羅致政表示，張善政應該非常清楚，任何研究者都不該犯的錯誤，抄襲與否與是不是學術報告沒有關係，抄襲就是抄襲，不該用煙霧彈的方式模糊焦點，引述資料應該標示出處、註釋，但該報告卻抄襲《商業週刊》，將英文資料直接翻中文照抄，簡體轉繁體全文抄，剽竊各類專業文章論文，還複製農委會網站的文章。

羅致政感慨說，他個人在學術界做了20幾年的研究計畫，心裡有很多感觸：第一，一個高達5700多萬的研究案，對於很多人文社會科學研究者來講，那是「天文數字」，可是對照這些抄襲行為，相對剝奪感更甚；第二，張善政作為台大前教授，號稱美國名校出身，難道都不知道自己犯了抄襲的錯嗎？作為計畫總主持人可以卸責？請「張教授」逐一向外界說明，這幾種抄襲的類型他能夠接受嗎？如果是自己學生犯了這幾項類型，他能夠接受嗎？

羅致政呼籲，請張善政說清楚講明白，不要躲在宏碁公司、整個研究團隊的背後，宏碁也可能是無辜的，傷害宏碁的不是外界的人，而是這個團隊沒有照規矩從事研究計畫。