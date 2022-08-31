以為拍電影！只有上下兩張是真的！男持假鈔200萬買毒遭虐死

▲周男等人因為毒品糾紛，虐死被害人，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

鄭姓男子持200萬元向「十五分幫」購買毒品，結果一疊一疊鈔票中，竟只有上下兩張為真鈔，假鈔手法遭識破，慘遭幫眾凌虐致死，宛如黑幫電影情節。最高法院審理後，將施暴的周姓男子等人分別判刑11年到4年半不等的刑期定讞。

判決指出，「十五分幫」是販賣毒品的販毒集團，幫眾從2019年到2020年間陸續加入，販賣的毒品包含二、三級管制毒品，如大麻、硝甲西泮、愷他命及各式毒品咖啡包。而本案發生於2020年12月間，當時鄭姓男子答應以200萬元現金購買毒品，不料雙方交貨時，鄭男出示的一疊一疊鈔票中，竟只有上下兩張為真鈔，其他都是假鈔，當場被「十五分幫」大哥識破，要求鄭男解決。

鄭男無法提出解決方式，當晚11點，由「十五分幫」周姓大哥指揮多名幫眾，分持塑膠棍棒毆打鄭男四肢。鄭男短時間內遭眾人輪番毆打，受有頭部及身體多處大面積外傷之傷害，呈現癱軟無力狀態。周男喝令住手，並指揮眾人將鄭男送醫，但鄭男實在受傷太重，引發出血性休克，沒多久就宣告不治。檢警獲報後逮捕周男等人，並依照「傷害致死」等罪提起公訴。

一審法院審理後，依照「傷害致死」、「販賣毒品」、「組織犯罪」等多項罪名，將周男等5人分別判刑15年到5年2月不等刑期。案經上訴，高等法院二審仍認定周男等人有罪，分別改判11年到4年6月不等刑期。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。