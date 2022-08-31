　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

以為拍電影！只有上下兩張是真的！男持假鈔200萬買毒遭虐死

▲▼ 示意圖,社會,屍體,醫院,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤,白布（圖／123RF）

▲周男等人因為毒品糾紛，虐死被害人，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

鄭姓男子持200萬元向「十五分幫」購買毒品，結果一疊一疊鈔票中，竟只有上下兩張為真鈔，假鈔手法遭識破，慘遭幫眾凌虐致死，宛如黑幫電影情節。最高法院審理後，將施暴的周姓男子等人分別判刑11年到4年半不等的刑期定讞。

判決指出，「十五分幫」是販賣毒品的販毒集團，幫眾從2019年到2020年間陸續加入，販賣的毒品包含二、三級管制毒品，如大麻、硝甲西泮、愷他命及各式毒品咖啡包。而本案發生於2020年12月間，當時鄭姓男子答應以200萬元現金購買毒品，不料雙方交貨時，鄭男出示的一疊一疊鈔票中，竟只有上下兩張為真鈔，其他都是假鈔，當場被「十五分幫」大哥識破，要求鄭男解決。

鄭男無法提出解決方式，當晚11點，由「十五分幫」周姓大哥指揮多名幫眾，分持塑膠棍棒毆打鄭男四肢。鄭男短時間內遭眾人輪番毆打，受有頭部及身體多處大面積外傷之傷害，呈現癱軟無力狀態。周男喝令住手，並指揮眾人將鄭男送醫，但鄭男實在受傷太重，引發出血性休克，沒多久就宣告不治。檢警獲報後逮捕周男等人，並依照「傷害致死」等罪提起公訴。

一審法院審理後，依照「傷害致死」、「販賣毒品」、「組織犯罪」等多項罪名，將周男等5人分別判刑15年到5年2月不等刑期。案經上訴，高等法院二審仍認定周男等人有罪，分別改判11年到4年6月不等刑期。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／政院宣布：明年軍公教不調薪
北市準新娘花20萬抽脂暴斃！　打8劑強心針救不回
快訊／知名部落客夫妻離婚！　結束16年婚姻
LIVE／台版《太陽的後裔》女主播猝逝！　軒嵐諾大迴轉恐發陸
軒嵐諾更近！　氣象局曝「放颱風假機率」
詹子晴被簡訊詐騙！　帳戶100萬不見了
「發海警」機率非常高！強颱軒嵐諾路徑西修　不排除陸警
廖老大點名「3分店」超難喝！挨轟吃人夠夠　噴8字反擊
軒嵐諾是2022最強風王！　美國預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

台中私娼寮攬到鮮肉警...破門驚見「進行式」　小姐年齡很驚人

妙齡女「20萬抽脂」8劑強心針救不回　母親淚訴醫美診所延誤送醫

騎機車拍競選片連7違規！林為洲「自首」都不用罰　警方說話了

警廣播喊停車誣指「你持刀被逮」！他氣到PO網...台南警道歉了

跟柬埔寨有關？新竹男家門前遭開10槍　腿部中6彈送醫...警回應了

看房1hr下斡！他險被A170萬成冤大頭　仲介誆「幫你翻倍賣」慘了

旅諮系統寄信「嗆臥軌」！他於花壇家中落網　瘋狂鐵道迷身分曝

女警洗澡遭偷拍超崩潰！色男警3度犯案喊：社會性死亡　下場出爐

臨時代班不熟路況闖禍！高中校車直衝地下道　車頂撞卡前擋全碎

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

抽菸還能「財富自由」？！　錫箔紙摺小元寶燒給自己

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

台中私娼寮攬到鮮肉警...破門驚見「進行式」　小姐年齡很驚人

妙齡女「20萬抽脂」8劑強心針救不回　母親淚訴醫美診所延誤送醫

騎機車拍競選片連7違規！林為洲「自首」都不用罰　警方說話了

警廣播喊停車誣指「你持刀被逮」！他氣到PO網...台南警道歉了

跟柬埔寨有關？新竹男家門前遭開10槍　腿部中6彈送醫...警回應了

看房1hr下斡！他險被A170萬成冤大頭　仲介誆「幫你翻倍賣」慘了

旅諮系統寄信「嗆臥軌」！他於花壇家中落網　瘋狂鐵道迷身分曝

女警洗澡遭偷拍超崩潰！色男警3度犯案喊：社會性死亡　下場出爐

臨時代班不熟路況闖禍！高中校車直衝地下道　車頂撞卡前擋全碎

買5年賺240萬！高雄人破迷思　9成地上權住宅轉手獲利

觀光客跟著米其林吃不踩雷　在地人心中自有口袋名單

女友絕不超過25歲！李奧納多分手星二代辣模　女方才剛過完生日

楊鎮浯完成競選連任登記！200鄉親助陣　 陳玉珍任競總主委

人事行政總處宣布：明年軍公教不調薪

高雄男無照還酒後開車載友上路　4人恐噴5.7萬！最衰的是她

勞團盼今年基本工資2.8萬　勞動部：會通盤考量

調節產能、清庫存　友達彭双浪曝：下半年面板供需將恢復正常

桃猿換楊彬增添輪值本週登板？曾總笑：不知道

試・開箱／不想被叫阿姨！靠玫瑰、蘭花乳霜打造逆齡美肌

社會熱門新聞

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

快訊／台中救護車被撞飛3傷！隨車女護理師送醫

陸軍官校3男全裸碰撞　2分鐘影片瘋傳

激動母把3歲女兒放12樓牆邊　勇警衝上去抱住！

快訊／說我是小生「噁男」　雞排妹獲不起訴

高雄21歲女15樓墜落！送醫搶救中

3台人柬埔寨自相殘殺亡！高大成揭疑點

即／新北泰山死亡車禍！騎士遭聯結車輾斃

賓士油車佔「電動車位」看球　慘變多角獸

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

26歲女「北市東區醫美」抽脂竟當場死亡！　家屬控延誤送醫

台鐵四腳亭死亡事故！女子疑闖鐵道遭撞飛亡

更多熱門

相關新聞

稱陳明文護航　黃越宏判賠60萬確定

稱陳明文護航　黃越宏判賠60萬確定

資深媒體人黃越宏，2017年間在平面媒體及政論節目中，指稱立委陳明文利用管道，讓承審他案件的法官丈夫，從中油的高雄公司調回嘉義，刑事部分黃越宏遭判拘役30日確定。陳明文求償，一審判賠20萬，案經上訴，高院二審31日加碼改判黃越宏須賠償60萬元，全案確定。

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

與持刀鄰居理論　男刺死她二審判刑

與持刀鄰居理論　男刺死她二審判刑

生母放任4月女嬰翻身　跌入軟床悶死

生母放任4月女嬰翻身　跌入軟床悶死

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛無罪確定

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛無罪確定

關鍵字：

法律人權假鈔買毒判刑黑道虐死真鈔高等法院三審毒品

讀者迴響

熱門新聞

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

宜蘭三星1男雙手合十盤腿坐水溝中　死亡2天以上

遇到如來神掌！騎士闖斑馬線被一掌擊落

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

高雄妹寫紙條「柬埔寨SOS」　警救援傻眼了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面