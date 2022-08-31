　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

免費索閱！高齡化須面對的長照醫療法律手冊

▲▼老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲家有一老如有一寶，但若是長期照顧失能或失智長者，壓力足以壓垮一個家庭。（圖／CFP）

記者王淑君／台北報導

由於醫療技術的進步，使得國人的平均壽命不斷提高，2021年已達到80.86歲。我國自民國107年轉為高齡社會後，預估將於民國114年邁入超高齡社會（即65歲以上老年人口占比超過20%），雖說家有一老如有一寶，但若是長期照顧失能或失智的長者，所產生的壓力足以壓垮一個家庭，這樣的案件在社會新聞中屢見不鮮。

為了因應高齡社會的來臨，我國《長期照顧服務法》已於民國106年6月3日開始施行，台灣社會福利因此邁入了新的階段。而在長照業務方面，由於我國整體人口結構快速趨向高齡化，使得長照需求同步增加，行政院自民國96年間核定《長照十年計畫》積極推動長照業務，經過10年，隨著人口老化及照顧服務需求多元化，為因應失能、失智人口增加所衍生之長照需求，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，建立以社區為基礎之長照服務體系，行政院則於民國106年開始實施《長照十年計畫2.0》，因應高齡化社會的長照需求。這些社福制度成立的目的，即為了讓高齡或失能者得到更好的照顧，也讓照顧者能有政府的支持做為後盾。

有鑑於一般民眾對於長期照顧等相關法令的規範不甚了解，更不知在面臨困境時該如何去尋求幫助，讓自己有喘息的空間，於是仲霖國際地產有限公司李文嬌執行董事特別以她照顧年邁婆婆的實際經驗，策劃了《樂齡安養長照醫療法律手冊》，邀請永然聯合法律事務所李永然律師及高雄所吳任偉律師蒐集長照等相關議題，並由吳任偉律師擔任本法律手冊的主編，邀集永然聯合法律事務所台北所、桃園所、高雄所律師群，包括：陳淑芬主任律師、黃斐旻主任律師、鄭智仁律師、林易陞律師、張雅蘋律師、朱萱諭律師、蘇湛雯律師、羅韵宣律師、孫慧敏特助、雙和醫院李思翰醫師及李文嬌執行董事等人從法律面及醫療面共同撰寫，並由21世紀不動產內湖AIT店、台北市危老重建工作站內湖AIT店捐印，詳細解析對於高齡及失能者長期照顧等相關法律議題，以供民眾做為參考。

《樂齡安養長照醫療法律手冊》以李文嬌執行董事照顧長者的親身經驗為開端，手冊介紹包括，簡析《長期照顧服務法》、《老人福利法》有關老人的照顧服務、簽訂長照服務契約應注意事項、居家長照與醫療院所間的合作與分工、長期照顧保險示範條款、「安養信託」與「預收款信託」於長期照顧之運用、監護宣告與輔助宣告、意定監護介紹、扶養人未盡扶養義務、醫療爭議事件之處理、老人安置費用追償之探討、長照與遺囑、《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》等，對於我國現今的長照制度及老人照顧有完整而翔實的介紹。欲索取《樂齡安養長照醫療法律手冊》者，請直接與「仲霖國際地產」聯絡即可（地址：台北市內湖區成功路四段191-1號，電話：02-2792-7003）。

▼《樂齡安養長照醫療法律手冊》對於我國現今的長照制度及老人照顧有完整的介紹，歡迎免費索閱。

▲▼《樂齡安養長照醫療法律手冊》。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
快訊／廖老大暫停加盟！　400間店還沒開先退掉
男跑步機上猝死！　台中飯店判賠350萬
軒嵐諾這2天「非常貼近台灣」！　北轉位置、角度是關鍵
快訊／26歲女花20萬抽脂慘死　醫美診所回應了
死因曝光！宜蘭男雙手合十盤坐水溝亡　友：前一天找我聊2小時
BA.5進入流行期！專家估增600萬人確診　指揮中心回應
宋仲基妹妹首爾大畢業　三兄妹合體「五官神複製」
防疫補貼詐騙爆量！指揮中心曝官方正確網址　「5大釣魚連結」別
遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

免費索閱！高齡化須面對的長照醫療法律手冊

八仙塵爆案正妹55％遭火吻　高院改認定八仙公司有責須賠償

遭冤涉毒無端被關近3000天　高雄漁船運毒案陳火盛終獲無罪確定

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

免費索閱！高齡化須面對的長照醫療法律手冊

八仙塵爆案正妹55％遭火吻　高院改認定八仙公司有責須賠償

遭冤涉毒無端被關近3000天　高雄漁船運毒案陳火盛終獲無罪確定

沙漠驚見巨型「狐狸臉」！無人機拍下神奇一幕　網讚嘆：神奇之觀

172cm林志穎傷後體重曝光！　步步恢復中樂觀喊話「繼續加油」

登記參選市議員拼連任　李啟維：感謝栽培打拼加倍

爽賺千萬！8年級情侶檔報運彩假明牌詐騙　1收押7交保

9／1防疫新制一次看！入境鬆綁、快篩實名制「4大措施」明上路

白安新專輯驚見五月天阿信！　意外曝她青梅竹馬也是「知名樂團主唱」

峮峮外套滑落「半球溢出細肩帶」！網蓋樓直喊：穿好啊 養胸3秘技曝

台美混血大物敲安再秀菁英腳程　前兩戰5打點破隊史紀錄

陸民用無人機頻繁干擾釋警訊？　宋忠平：官方默許「顯示兩岸惡化」

指南投市長任內爆永興棄土場爆弊案　許淑華委由律師控告蔡培慧

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

法律熱門新聞

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

高齡化須面對的長照醫療法律

給說法／玩空拍機小心違法遭罰

5男關一起　牢房竟變炮房

遭控運毒冤判18年定讞　陳火盛無罪確定

柯博齡／車停白線為何被開單

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

雷皓明／車主有保險為何還要我賠

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

李善植／和解書有法律效力嗎

更多熱門

相關新聞

持假鈔買毒遭虐死　「十五分幫」遭判刑

持假鈔買毒遭虐死　「十五分幫」遭判刑

鄭姓男子持200萬元向「十五分幫」購買毒品，結果一疊一疊鈔票中，竟只有上下兩張為真鈔，假鈔手法遭識破，慘遭幫眾凌虐致死。最高法院審理後，將施暴的周姓男子等人分別判刑11年到4年半不等的刑期定讞。

稱陳明文護航　黃越宏判賠60萬確定

稱陳明文護航　黃越宏判賠60萬確定

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

塵爆案求償　高院改認八仙公司有責須賠

未來的房地產還能投資嗎？

未來的房地產還能投資嗎？

與持刀鄰居理論　男刺死她二審判刑

與持刀鄰居理論　男刺死她二審判刑

關鍵字：

法律李永然長照高齡化失能

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

男濕疹看診2年「治不好」！她一切片大驚：是癌症

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面