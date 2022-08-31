免費索閱！高齡化須面對的長照醫療法律手冊

▲家有一老如有一寶，但若是長期照顧失能或失智長者，壓力足以壓垮一個家庭。（圖／CFP）

記者王淑君／台北報導

由於醫療技術的進步，使得國人的平均壽命不斷提高，2021年已達到80.86歲。我國自民國107年轉為高齡社會後，預估將於民國114年邁入超高齡社會（即65歲以上老年人口占比超過20%），雖說家有一老如有一寶，但若是長期照顧失能或失智的長者，所產生的壓力足以壓垮一個家庭，這樣的案件在社會新聞中屢見不鮮。

為了因應高齡社會的來臨，我國《長期照顧服務法》已於民國106年6月3日開始施行，台灣社會福利因此邁入了新的階段。而在長照業務方面，由於我國整體人口結構快速趨向高齡化，使得長照需求同步增加，行政院自民國96年間核定《長照十年計畫》積極推動長照業務，經過10年，隨著人口老化及照顧服務需求多元化，為因應失能、失智人口增加所衍生之長照需求，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，建立以社區為基礎之長照服務體系，行政院則於民國106年開始實施《長照十年計畫2.0》，因應高齡化社會的長照需求。這些社福制度成立的目的，即為了讓高齡或失能者得到更好的照顧，也讓照顧者能有政府的支持做為後盾。

有鑑於一般民眾對於長期照顧等相關法令的規範不甚了解，更不知在面臨困境時該如何去尋求幫助，讓自己有喘息的空間，於是仲霖國際地產有限公司李文嬌執行董事特別以她照顧年邁婆婆的實際經驗，策劃了《樂齡安養長照醫療法律手冊》，邀請永然聯合法律事務所李永然律師及高雄所吳任偉律師蒐集長照等相關議題，並由吳任偉律師擔任本法律手冊的主編，邀集永然聯合法律事務所台北所、桃園所、高雄所律師群，包括：陳淑芬主任律師、黃斐旻主任律師、鄭智仁律師、林易陞律師、張雅蘋律師、朱萱諭律師、蘇湛雯律師、羅韵宣律師、孫慧敏特助、雙和醫院李思翰醫師及李文嬌執行董事等人從法律面及醫療面共同撰寫，並由21世紀不動產內湖AIT店、台北市危老重建工作站內湖AIT店捐印，詳細解析對於高齡及失能者長期照顧等相關法律議題，以供民眾做為參考。

《樂齡安養長照醫療法律手冊》以李文嬌執行董事照顧長者的親身經驗為開端，手冊介紹包括，簡析《長期照顧服務法》、《老人福利法》有關老人的照顧服務、簽訂長照服務契約應注意事項、居家長照與醫療院所間的合作與分工、長期照顧保險示範條款、「安養信託」與「預收款信託」於長期照顧之運用、監護宣告與輔助宣告、意定監護介紹、扶養人未盡扶養義務、醫療爭議事件之處理、老人安置費用追償之探討、長照與遺囑、《安寧緩和醫療條例》與《病人自主權利法》等，對於我國現今的長照制度及老人照顧有完整而翔實的介紹。欲索取《樂齡安養長照醫療法律手冊》者，請直接與「仲霖國際地產」聯絡即可（地址：台北市內湖區成功路四段191-1號，電話：02-2792-7003）。

▼《樂齡安養長照醫療法律手冊》對於我國現今的長照制度及老人照顧有完整的介紹，歡迎免費索閱。