積極營救柬埔寨受害國人　累積151人救援回台

▲刑事局駐外聯絡官21日深夜順利從泰國救回遭拘禁在柬埔寨的5名台灣民眾。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

國人遭騙到柬埔寨從事詐騙工作、遭人口販運等事件頻傳，近來政府也大動作與民間、國際合作進行救援，並積極偵辦相關集團犯罪。行政院發言人羅秉成1日主持院會表示，根據統計，目前由公私協力、外館協助返國的有151人；另外，目前偵破人口販運情形，已經達53件，有145人偵辦中。

羅秉成說，柬埔寨人口販運問題周邊各國都受到影響，台灣也不例外，這段時間以來，7月底到8月以來，政府跨部會合作成立若干專案，包括救援專案、咎責專案，偵查防治國內的人口販運集團。

羅秉成指出，救援方面就是跟外館還有其他國家合作，使國人同胞尤其是人口販運被害者能夠早日回國。也感謝國人同胞不分你我，能夠施以救援的援手大家都勇於救援，有若干國人同胞因為不同管道的救援能夠回國免遭危害。

在救援方面，截至9月1日止，由公私協力、外館協助返國的有151人。另外，救援案件裡也發現，有少部分國人是犯罪嫌疑人。

羅秉成強調，除了從境外接返國人有涉嫌犯罪者外，不管是涉嫌犯罪還是被害人，以能夠接返為原則，但回到國內，人口販運被害人的鑑別，到底是不是被害人、是否有雙重身份或是詐騙集團幹部，都要調查清楚。

羅秉成說，目前偵破人口販運情形，已經達53件，145人偵辦中，其中43人裁定收押。此外，高檢署也成立專案，各地檢署指揮偵辦的案件103件，警政署93件、調查局10件。

羅秉成呼籲，這次一方面要救援國人從柬埔寨或其他國家返國，也希望透過這次事件，能將國內詐騙集團一舉清剿，降低電信詐欺對國人的危害。