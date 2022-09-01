情侶修圖運彩中獎海撈千萬　被害人堅信「只是買到不準明牌」

記者黃翊婷／綜合報導

以李姓男子（23歲）為首的詐騙集團，透過IG刊登經過修圖偽造的中獎運彩彩券，以每場明牌4000元到1萬元不等的代價攬客，10個月獲利超過千萬元。警方透露，李男會在限時動態中預測比賽分數，顧客必須透過IG索取明牌，若沒中還能獲得免費賽事分析的補償，大多數被害人直到被警方告知遇上詐騙，仍堅信自己只是買到「不準的明牌」而已。

▲李男、羅女等8人被警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，23歲的李男有詐欺前科，他自學電腦修圖軟體技術，偽造中獎運彩彩券，並以每場明牌4000元到1萬元不等的代價攬客，同時收購IG有2萬多人追蹤的影片帳號，指揮旗下張姓共犯製播「協助發財」、「逆轉人生」等報明牌賺大錢的不實訊息，羅姓女友則擔任集團帳房、負責管控詐騙獲利贓款，10個月獲利超過千萬元。

刑事局偵二大隊與新北市新莊分局、刑警大隊、基隆市刑大共組專案小組，歷經半年監控，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並於7月19日同步搜索該集團成員位於台北市松山區、新北市新莊區、蘆洲區的住處以及運彩詐騙電腦機房，接著逮捕李男、羅女在內共8名集團成員到案。

▼▲李男等人透過報明牌手段，10個月獲利超過千萬元。

根據《自由時報》報導，承辦警員透露，該集團會先在IG限時動態預測比賽分數，再刊登中獎照片，讓人信以為真，若想求明牌只能透過IG私訊，而且馬上會被要求繳交分析費用，之後他們會依據被害人鎖定的賽事給予明牌，沒中獎還會免費再提供多組賽事分析做為補償，所以大部分被害人都堅信自己只是買到「不準的明牌」，沒中便自認倒楣，中了就覺得團隊很專業，接著再花錢買明牌，就算事後被警方戳破發財美夢，也相信自己沒有受騙。

▼▲李男等人透過IG狂曬鈔票，讓人誤以為他們報明牌真的很準。

而李男和女友被警方拘提到案後，矢口否認犯罪，甚至辯稱他們只是「報不準的明牌」並收取費用，屬於消費糾紛，不是詐欺。不過，警訊後依觸犯《刑法》詐欺、偽造文書、洗錢防制法等罪嫌將人移送新北地檢署。新北地檢署檢察官認定2人犯後態度不佳，提出聲押，李男經新北地院法官裁定羈押，羅女則因懷孕獲得交保，其餘共犯裁定3至5萬元交保候傳。

刑事局呼籲民眾，切勿輕信來源不明的投資管道，宣稱高獲利、高中獎率的投資管道必須再三查證，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。