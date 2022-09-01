欠錢淪人頭遭恫嚇摘器官！詐團租高級溫泉房囚禁...警攻堅救3人

▲張姓被害人於臉書向不詳集團借貸20萬，因無力償還遭債主，遭王等3嫌帶到北投某旅館囚禁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙新招！張姓被害人於臉書向不詳集團借貸20萬元，因無力償還，遭債主派王姓等共3嫌帶到北投某溫泉旅店囚禁，期間要求提供帳戶、網銀，但3嫌發現其帳戶停用，即恫嚇「若不叫朋友提供可用帳戶，就摘你器官！」所幸張男趁隙向友人求救，警方獲報後展開救援，更救出另外2名遭囚被害人，全案訊後依妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦。

警方表示，上月28日張姓被害人（21歲）被帶到旅店內，期間遭要求提供帳戶、網銀，使用帳戶期間不得離開旅館，但3嫌發現其帳戶已停用，立刻與上游集團討論，過程中不斷提及摘除器官藉此恐嚇張男，並要求張男聯繫朋友提供可用帳戶，張男趁隙向友人求救。

▼警方抵達溫泉旅店發現張姓嫌犯及張、蘇2名被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方8月29日抵達旅店後，當場見張姓嫌犯（34歲）正要帶走另名蘇姓被害人（60歲）離開房間，隨即逮捕，但張姓被害人又表示房間還有一個被害人，警方立即要求房內犯嫌開門，但遭拒，為顧及房內被害人生命安全，只好破門強行進入，當場查獲王嫌（30歲）、陳嫌（25歲），一旁還有33歲黃姓被害男。

警方更在現場查扣電擊棒、毒品海洛因2包、安非他命7包、毒品k他命1包、手機4支、提款卡、金融卡、信用卡、存摺、筆電等相關證物。

▼王嫌等受上游集團指示，收受欠債被害人的帳戶，並在操作洗錢期間控制行動 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，王嫌等3人都有多次詐欺、傷害、毒品等前科，以每天7000元左右租該溫泉旅店一間房，而3名被害人在外積欠許多債務，在網路上找到該集團表示可以幫忙「協調債務」，但代價就是「來旅店住幾天且交出帳戶」，蘇男則是被囚禁3天，期間都被以電擊棒恐嚇。

北投分局偵查隊隊長高玉松指出，王嫌等3人受詐欺集團所託，承租旅店房間，收受透過網路想解決自身債務被害人交付帳戶，並在帳戶操作洗錢期間，控制被害人行動，以確保洗錢過程不會發生黑吃黑情事，嫌犯等人每交出一個控制一個帳戶持有人，供集團安全洗錢一日，即可獲取8000元報酬，全案訊後依妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後王嫌以5萬交保、陳、張各1萬交保。