匯款投資虛擬貨幣...對方12度被通報警示帳戶　桃園警成功阻詐

▲廖姓男子聽信網友前往銀行辦理約定帳戶轉帳。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲廖姓男子在通訊軟體認識一名友人，經對方推薦打算投資虛擬貨幣，對方要廖前銀行辦理約定帳戶轉帳，行員發覺有異通警方，經員警查證該約定帳號已被警示，並被通報高達12次之多，廖男才驚覺遭詐騙，並且淪為詐諞共犯，當下立即停止辦理約定帳戶。

▲經查證該約定帳戶已列警示帳戶，通報高達12次之多。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局四維派出所警員林士喆、林夢庭30日13時許，接獲報案稱八德區介壽路一段中國信託銀行疑似有遭詐騙案件。行員表示有一名廖男要辦理約定帳戶，可能是遭詐騙。廖男告訴警方，自己在LINE認識一名網友，經過網友推薦他去下載幣安APP投資虛擬貨幣可獲取高報酬，網友提供一個帳號，要他去銀行做約定轉帳帳戶，獲利可以匯至該帳號。

經警方查證該約定轉帳帳戶已經被列為警示帳號，且被通報多達12次，勸廖男此為常見之「假投資片帳號」的詐騙手法，詐團騙取帳號後，再以所騙取帳號詐騙更多人，詐取更多金額，自己也淪為詐騙共犯，廖男才驚覺遭詐騙。

警方呼籲民眾，詐騙集團常利用高獲利、低風險的假投資消息吸引民眾，如遇類似穩賺不賠的高報酬投資標的更要提高警覺，遇案可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當。