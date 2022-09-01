軍人專屬！　超商「大杯美式買1送1」限定3天喝

▲OK祭出限時3天國軍爽喝咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

致敬國家軍人！OK mart祭出限時3天「軍人專屬優惠」，凡於全門市出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1），即可享有不限冷熱「大杯美式買1送1」優惠，更加碼指定飲料下殺6折起，且優惠還不限次數使用。

OK mart於全門市推出「軍人限定優惠」爽喝「大杯莊園級美式買1送1」，且不限冷熱，再加碼指定飲品（以運動飲料、水類為主）單件可享有6至8折優惠，9月3日至9月5日限時3天開跑，且優惠不限次數使用，提醒須出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1）。

▲萊爾富也推限時1天93軍人節優惠 。

另，萊爾富則於9月3日祭出限時1天「軍人節專屬優惠」，當天至門市只要出示軍人證，購買指定提神能量飲可享買1送1優惠，還有Hi Café大杯美式任2杯55元（不限冷熱，無法寄杯)，以及指定商品加10元多1件、第2件10元、第2件5元等好康。

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