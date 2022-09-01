深圳再宣布「非必要不離市」展會急喊卡　店家損失百萬：太心痛了

▲深圳實施嚴格的防疫措施。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼1月和3月後，大陸深圳昨（8月31日）晚宣布，民眾「非必要不離市」。升級的防疫管控影響商業活動，其中亞洲最大的寵物博覽會在開展前8小時臨時喊卡，商家損失慘重。有店家在社群平台上PO文，「早上布展，晚上停展」、「留下的只有沈重的搭建費、物流費、撤離費！」。

此次亞洲寵物展第24屆亞洲寵物展覽會是首次登陸深圳，原定8月31日至9月3日舉辦，有1850家以上的企業參展，超過1萬家品牌給予支持。

不過展覽會組委會30日深夜發出通知，稱根據深圳市疫情防控工作需要，在本輪疫情結束後再行擇機舉辦，具體舉辦時間另行通知。

同樣被喊卡的還有2022亞洲3D打印．增材製造展覽會、中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會、亞洲門窗遮陽展．亞洲家居裝飾展．亞洲內裝工業化展等相關展會活動。

▲商家PO文。（圖／翻攝自小紅書）

商家紛紛在社群平台上大表無奈，指攤位搭建和相關貨品價值十幾萬甚至上百萬元人民幣，都算是各家參展業者的損失，「越想越氣，憑什麼，我們的損失誰來擔」、「太心痛了，最無奈的還是，疫情面前，誰都無力反抗」。

▲微博網友整理的今年深圳封控。（圖／翻攝自微博）

除了大型展覽臨時被暫停外，世界上最大的電子產品市場「華強北」也被封控4天，當地繼續實施大規模核酸檢測，要求居民持24小時內陰性證明，

深圳昨晚宣布，深圳暫緩開學返校，中小學執行線上教學；市民群眾非必要不離開深圳；需要離開深圳者，自9月1日零時起，須持有48小時內2次核酸檢測陰性證明。

另外，深圳要求各級黨政機關、國企帶頭執行非必要不離深要求。值得注意的是，此次是繼1月和3月後，深圳今年第三度實施非必要不離深的管控措施。