快訊／單日本土持續破3萬、9／1防疫新制上路　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/1）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。本土疫情升溫，國內已經連續2天單日本土病例突破3萬，縣市分布方面，新北市昨天單日本土也超過7千例，相關後續發展預期記者會中說明。

另9月1日起有多項防疫新規定上路，包含入境者可「自駕」前往檢疫處所，且後續進行「3+4」居家檢疫，後4天隔離改為可「1人1室」；另快篩部分，第五輪快篩實名制開賣，65歲以上長者可獲得5劑免費快篩，相關實施狀況預期也受到關注。

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▲九一防疫新制。（圖／指揮中心提供）

1、入境旅客可自行駕車前往檢疫處所

原本入境旅客自機場返家交通方案包含防疫計程車、免費防疫巴士、親友接送等，指揮中心同意9月1日起開放可「自行駕車」返家或防疫旅館等檢疫處所。

根據相關規範，自駕車輛必須停於機場指定停車場或區域，不得以租車方式，並應依機場指定動線至停車場取車，全程配戴口罩，儘速至檢疫處所。

交通部民用航空局表示，各機場已指定自駕車輛所應停放地點，並設置入境旅客專用動線，沿途增設宣導告示引導旅客至停車場取車，其中：桃園機場第一航廈為2號停車場、第二航廈為4號停車場，松山機場為第1、2號戶外停車場，小港機場為國際航廈前停車場（C、D區），臺中機場為地下1樓停車場（自駕停車區）。

2、入境「3+4」居家檢疫，後4天隔離改為可「1人1室」

入境後居家檢疫目前仍維持3+4規範，不過從9月1日起(表定航班抵臺時間)，後4天自主防疫檢疫處所調整為「1人1室」。

指揮中心表示，前3天居家檢疫仍維持「符合1人1戶條件之自宅或親友住所」或「防疫旅宿」，後4天自主防疫則得以符合1人1室條件之自宅或親友住所進行自主防疫，1人1室以單獨房間含獨立衛浴設備為原則，但不可入住一般旅宿。

根據相關規範，由3天居家檢疫處所返回符合1人1室之處所進行自主防疫，無需向地方政府申請自主防疫期間地點異動作業。

3、第五輪家用抗原快篩試劑實名制

指揮中心表示，鑑於國內疫情上升，持續出現社區BA.5感染個案，且近期學校已開學及中秋連假將至，民眾交流及聚會機會增加，社區傳播風險上升，為因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，9月1日起實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制。

指揮中心指出，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，維持至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份(5劑)500元，籲請有需求的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買。

4、65歲以上長者可領免費快篩

為了加強有症狀長者篩檢、及早用藥，9月1日起免費提供65歲以上長者(1957年(含)以前出生)1份5劑的免費快篩，只要持健保卡至各快篩實名制販售據點就可領取，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑。

指揮中心說明，65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次一份5劑之快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。