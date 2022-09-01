　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

到校門口「孩子秒被迫下課」　媽崩潰怎麼活？眾家長狂喊等這1天

▲111學年度第1學期開學日，台南市警察局動員所屬各分局、交警大隊、婦幼隊等，一早於各管轄區同步執行護童勤務，協助指揮疏導車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲載孩子到校門口，結果秒「被迫下課」！（示意圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

疫情影響孩子課業，家長工作也整個被打亂！一名媽媽哀號，一早把孩子送到校門口，怎料直接被迫下課，老師告知「同班同學確診休息3天」，令原PO直呼太臨時了，「家長怎麼活？工作怎麼辦？沒任何人幫忙顧小孩...到底怎麼活？」文章釣出一票苦主家長，目前只能希望912新制趕快上路。

一名女網友在臉書《爆廢公社》傻眼表示，今（1）日送孩子到學校，怎料才抵達門口秒被迫下課，原因讓原PO晴天霹靂，「同班同學確診休息3天！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於原PO還要上班，她也一度情緒崩潰直呼，「家長怎麼活？工作怎麼辦？沒任何人幫忙顧小孩...到底怎麼活？」原PO也強調，「暑假我們都有上課，放假隔離沒有不對...工作無法面對」，但一切真的太臨時了。

文章曝光後，引來近5千名網友熱議，「這些在開學前就能預期，真的要想好後續才行」、「一開學大家亂成一團，辛苦大家了，尤其是沒有後援的家長」、「這種問題存在兩年了吧！無奈」、「家裡有小朋友的父母都懂這種無奈」、「我懂這種感覺！就是臨時」、「撐著，9/12以後就沒事了」、「再撐一下下，12號開始，這個狀況就解除了」。

一票苦主家長也討拍回應，「現在正不得不帶著2個小鬼上班中」、「我們剛剛也收到通知」、「當初幼稚園剛開學，上一天隔天就休7天」、「我早上也是，真的就是太臨時，接到電話時我已經上火車了，孩子不能在教室，只能在警衛室門口罰站，等媽媽火車到新竹再折回中壢接她」、「幼兒園小朋友確診，家裡大家都要上班，只能拜託以前保姆幫忙照顧，在貼錢了！疫情期間大家辛苦了」、「我小孩第一天就確診了正在上線上，不是更慘」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲家長狂求912新制上路。（圖／翻攝爆廢公社）

事實上，指揮中心已宣布「開學後防疫新制」，也就是說9月12日起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課。

而在快篩試劑使用時機上，指揮中心建議，班上有同學確診或快篩陽性，有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

高中以下（含幼兒園）自9月12日起實施停課新制：

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
騎士左轉被撞「安全帽噴飛」！　頭撞地面不治
軒嵐諾最快明早發海警！　「暴風圈掃台」不排除發陸警
不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光
日本拉麵來台又倒一家！　9月底熄燈
快訊／胡亦嘉與嫩妻遭起訴！街口投信ETF配售不公撈6000萬
軒嵐諾恐發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強
快訊／蔡適應台北大學博士論文　涉抄襲30份文獻
曹興誠秀「中華民國身分證」！　捐10億用途曝光
快訊／士林捷運站「大群人尖叫狂奔」　北捷回應了
世界最高「室內關公像」遇惡火　慘遭斷頭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

星宇航空推「旅人資格檢定」　榜首大獎「亞洲線經濟艙來回機票」

軒嵐諾海警估明早發布！更往西「暴風圈將掃台」可能發陸警

朋友請喝廖老大　他曝「6字感想」！一票爆共鳴：好奇哪款難喝

資深媒體人以ETtoday發展撰寫碩士論文獲學位　王令麟恭喜舊屬

確診才知全家都保防疫險！婆婆「獨漏媳婦」竟回：忘記問妳了

他驚見快失傳「阿嬤級遊戲」　網認證比麻將難懂：要先沾口水

軒嵐諾變胖！可能發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強

快訊／單日本土持續破3萬、9／1防疫新制上路　指揮中心14:00說明

我家陽台可以種什麼？手機上網檢索輕鬆當「都市綠手指」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

星宇航空推「旅人資格檢定」　榜首大獎「亞洲線經濟艙來回機票」

軒嵐諾海警估明早發布！更往西「暴風圈將掃台」可能發陸警

朋友請喝廖老大　他曝「6字感想」！一票爆共鳴：好奇哪款難喝

資深媒體人以ETtoday發展撰寫碩士論文獲學位　王令麟恭喜舊屬

確診才知全家都保防疫險！婆婆「獨漏媳婦」竟回：忘記問妳了

他驚見快失傳「阿嬤級遊戲」　網認證比麻將難懂：要先沾口水

軒嵐諾變胖！可能發陸警「颱風假有望達標」　閃電不斷成全球最強

快訊／單日本土持續破3萬、9／1防疫新制上路　指揮中心14:00說明

我家陽台可以種什麼？手機上網檢索輕鬆當「都市綠手指」

Mini推出「漸層特仕版」　 3段圖案、濕態噴塗工法有望導入來台

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

崑大公布台南市長參選人民調　黃偉哲支持度近6成、謝龍介1成4

2022嘉明湖手作步道工作假期　午後霧雨中浪漫落幕

Sinasera 24聯手6餐廳辦公益餐會　利潤全捐贈長濱國中餐飲教育

Panasonic台北城市路跑賽　12月4日為美好生活而跑

變姚文智第二被棄保？　陳時中：「棄中保珊」不容易

「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

無煙電烤盤「開冷氣也能吃」　折疊爐一人宅家過節剛剛好

苗栗死亡車禍！騎士倒地「安全帽噴飛」　頭部直撞路面不治

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

一圖看強颱軒嵐諾4天雨區　2地區紫爆

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

桃園妹騎車擋路　老司機一看選擇原諒

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

軒嵐諾恐發陸警！　氣象局曝2明天關鍵

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

強颱「軒嵐諾」還會更強！明起到週末超有感

軒嵐諾吞掉熱低壓　將第二次增強！

強颱「軒嵐諾」滯留打轉　吳德榮：明晨已達海警條件

更多熱門

相關新聞

校園單日+5246　確診總數超過44.5萬例

校園單日+5246　確診總數超過44.5萬例

國內疫情升溫，校園確診數字也不例外，根據教育部今（31日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增5246例確診，除7例為境外生，其餘5239例都是本土學生，也是連續兩天確診數都超過5千例，其中又以國小單日確診2408例最多，學生累計確診總數已經超過44.5萬例，其中國小學生累積超過16.3萬例確診最多。

台東+331！9／1起調整入境檢疫措施

台東+331！9／1起調整入境檢疫措施

台東+345　新增1兒少安置機構群聚

台東+345　新增1兒少安置機構群聚

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭悲喊慈愛如父

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭悲喊慈愛如父

開學囉 台東警啓動護童專案讓老師家長都安心

開學囉 台東警啓動護童專案讓老師家長都安心

關鍵字：

下課校門口上課確診同班同學返家家長上班

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

一圖看強颱軒嵐諾4天雨區　2地區紫爆

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

桃園妹騎車擋路　老司機一看選擇原諒

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面