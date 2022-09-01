到校門口「孩子秒被迫下課」　媽崩潰怎麼活？眾家長狂喊等這1天

▲載孩子到校門口，結果秒「被迫下課」！（示意圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

疫情影響孩子課業，家長工作也整個被打亂！一名媽媽哀號，一早把孩子送到校門口，怎料直接被迫下課，老師告知「同班同學確診休息3天」，令原PO直呼太臨時了，「家長怎麼活？工作怎麼辦？沒任何人幫忙顧小孩...到底怎麼活？」文章釣出一票苦主家長，目前只能希望912新制趕快上路。

一名女網友在臉書《爆廢公社》傻眼表示，今（1）日送孩子到學校，怎料才抵達門口秒被迫下課，原因讓原PO晴天霹靂，「同班同學確診休息3天！」

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由於原PO還要上班，她也一度情緒崩潰直呼，「家長怎麼活？工作怎麼辦？沒任何人幫忙顧小孩...到底怎麼活？」原PO也強調，「暑假我們都有上課，放假隔離沒有不對...工作無法面對」，但一切真的太臨時了。

文章曝光後，引來近5千名網友熱議，「這些在開學前就能預期，真的要想好後續才行」、「一開學大家亂成一團，辛苦大家了，尤其是沒有後援的家長」、「這種問題存在兩年了吧！無奈」、「家裡有小朋友的父母都懂這種無奈」、「我懂這種感覺！就是臨時」、「撐著，9/12以後就沒事了」、「再撐一下下，12號開始，這個狀況就解除了」。

一票苦主家長也討拍回應，「現在正不得不帶著2個小鬼上班中」、「我們剛剛也收到通知」、「當初幼稚園剛開學，上一天隔天就休7天」、「我早上也是，真的就是太臨時，接到電話時我已經上火車了，孩子不能在教室，只能在警衛室門口罰站，等媽媽火車到新竹再折回中壢接她」、「幼兒園小朋友確診，家裡大家都要上班，只能拜託以前保姆幫忙照顧，在貼錢了！疫情期間大家辛苦了」、「我小孩第一天就確診了正在上線上，不是更慘」。

▲家長狂求912新制上路。（圖／翻攝爆廢公社）

事實上，指揮中心已宣布「開學後防疫新制」，也就是說9月12日起高中以下（含幼兒園）不再全班停課，確診者7天居家照護後，期滿無症狀就可入校上課，學校需提供1劑快篩試劑給同班同學和教師，快篩陰性且無症狀就可繼續上課。

而在快篩試劑使用時機上，指揮中心建議，班上有同學確診或快篩陽性，有疑似症狀可篩檢，如無症狀則以快篩陽性當日為第0天，其他同學在第2天篩檢。

高中以下（含幼兒園）自9月12日起實施停課新制：

確診者：確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護後，期滿無症狀可入校上課。

確診者之同班同學／老師：學校會提供同班同學及教師1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：非同班同學，但曾與確診者摘下口罩，共同活動15分鐘以上（如社團活動等），學校亦會提供1劑快篩，陰性無症狀者，得照常上課。

※9/11日（含）前依現行規定調整授課方式者，依學校原規定辦理；9/12日起發生之個案即適用新制。