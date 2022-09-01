史詩級洪災！巴基斯坦人「被迫喝洪水」　恐爆大規模痢疾、霍亂

▲巴基斯坦信德省雅各巴德（Jacobabad）民眾在洪水過後出現腹瀉症狀而就醫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦今年面臨「史詩級洪災」爆發，死亡人數超過1200人，受影響人數則超過3300萬人，恐造成1/3國土泡在水裡。衛生官員更警告，洪水不僅導致數百萬人流離失所，也缺乏乾淨水源，有民眾被迫喝洪水，隨之而來的可能是大規模疾病爆發，例如霍亂、痢疾等。例如霍亂（Cholera）、痢疾（Dysentery）等。

▲巴基斯坦洪災淹沒大片國土。（圖／路透）

根據《衛報》報導，數月以來的暴雨導致巴基斯坦民眾被困，無法獲得乾淨的水，導致腹瀉、瘧疾（Malaria）病例有所增加。政府相關單位表示，水媒傳染的疾病蔓延將進一步對衛生醫療機構造成壓力。據世界衛生組織（WHO）數據，巴基斯坦有超過880家診所被毀，WHO現已撥款1000萬美元用於緊急衛生救援工作。

巴基斯坦至少有3300萬人成為洪水受災戶，水源受到汙染，飲水、上廁所、洗澡都成為問題。東南部信德省（Sindh province）自6月起就遭暴雨嚴重侵襲，巴基斯坦水資源援助組織（WaterAid）負責人賈巴爾汗（Arif Jabbar Khan）前往勘察發現，當地缺乏乾淨水資源，有嚴重腹瀉和痢疾的風險。許多家庭在河水氾濫的河堤上，用竹子與塑膠布搭建小屋，暫居其中。

▲巴基斯坦洪災爆發，流離失所的災民只能住在臨時搭建的帳篷中。（圖／路透）

巴爾汗說，「他們甚至喝了洪水，因為他們別無選擇──這正是大規模疾病爆發的原因。我們正竭盡所能幫助他們。」信德省衛生局長表示，政府已經為感染皮膚病和水媒病的人設立4210個臨時醫療站。促進女童教育的組織「Indus Resource Centre」負責人薩拉荷丁（Sadiqa Salahuddin）表示，信德省許多學校現已成為災民收容所，但空間仍然不足。

西北部開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa province）的醫生法哈德汗（Farhad Khan）向美聯社表示，起初病患都是因為在洪水中受傷就醫，但現在最常見的是腹瀉患者。省長發言人邦加許（Kamran Bangash）表示，當地已有數百人感染水媒病，隨著救援撤離行動進入尾聲，當局將致力於提供乾淨的水和食物。

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