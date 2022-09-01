多角度清晰拍到UFO！詭異飛行物「高速橫飛」拖白色尾焰影片曝光

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有多名網友發佈影片稱，江西南昌上空出現一不明飛行物，有網友猜測「可能是人工降雨的炮彈」。8月31日，南昌市氣象局相關工作人員看後否認，人工降雨的炮彈都是直線往天上飛的，且發射後很快就會炸開，不會像影片中的飛行物一樣，出現持續「橫著飛」的情況。

綜合陸媒報導，8月27日，多名市民在江西省會南昌上空，發現拖著白色「尾焰」快速移動的不明飛行物。

對於有網友猜測是人工降雨炮彈的說法，８月31日，南昌市氣象局相關工作人員回應，他們已請專業人員看了影片，確認影片中的物體並非用於人工降雨的炮彈。

工作人員透露，8月27日，當地確實進行了人工降雨，但這項工作不會在城區進行。他表示，人工降雨的炮彈都是直線往天上飛的，且發射後很快就會炸開，不會像影片中的飛行物一樣，出現持續「橫著飛」的情況。

資料顯示，人工降雨或者人工增雨使用的是增雨彈，又叫增雨火箭彈，彈頭是改裝過的非金屬外殼彈頭，內部除了少量炸藥外還裝有碘化銀顆粒，同時帶有降落傘，降落時速度較慢。

此外，大陸天文科普領域專家虞駿看完影片分析認為，依據此飛行物的速度、天空明暗，排除是航跡雲或人造衛星可能大概率是某種大氣層內飛行器。