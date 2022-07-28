尼斯湖水怪是真的！ 科學家找到「失落環節」證實：1億年前就存在

▲新發現令尼斯湖水怪真實存在的機率增加。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

流傳上千年的尼斯湖水怪傳說終於找到新的「存在證據」，科學家在撒哈拉沙漠挖掘出「在淡水河系」生活的蛇頸龍化石，打破過去蛇頸龍只能在鹹水生存的認知。換言之，傳說形狀近似蛇頸龍的尼斯湖水怪，可能真的存在於淡水湖尼斯湖中。

綜合外媒報導，由英國巴斯大學（The University of Bath）組成的考古團隊，在摩洛哥撒哈拉沙漠一處有1億年歷史的河系中，找到一種小型蛇頸龍化石，古生物學教授馬蒂爾（Dave Martill）表示，這2頭長約3公尺和1.5公尺的成年與幼年蛇頸龍，與鱷魚、烏龜和棘龍同居，且蛇頸龍與棘龍都有相似的牙齒磨損痕跡，代表兩者都以盾皮魚為食。

也就是說，不論是地質年代或飲食證據，皆表明這種蛇頸龍已適應淡水且足以和棘龍等其他食肉物種競爭，馬蒂爾也直言：「古老的摩洛哥河流中有這麼多肉食動物並存，真的讓人大感驚訝」。這個發現也打破尼斯湖水怪懷疑論者的「蛇頸龍只生活在鹹水」理論，假如尼斯湖水怪真如傳說中是類似蛇頸龍的生物，那麼水怪極可能是存續超過1億年的活化石。

此外，加拿大麝鼠湖的穆西（Mussie）、加拿大與美國交界的尚普蘭湖的尚普（Champ）水怪，皆是外型被描述近似蛇頸龍的未知生物，也都和尼斯一樣，因為發現地為淡水湖而被懷疑不可能存在或不會是蛇頸龍，不過隨著新的考古發現，讓尼斯、穆西和尚普的存在機率大增，當然，前提是牠們真的存在。

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