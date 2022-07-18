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家裡有鬼11個恐怖跡象！突然出現大量螞蟻、聞到奇怪味道就要小心

如何判斷家裡有鬼，英國專家就表示若家裡突然出現大量本來沒有的昆蟲，就要開始注意一下。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲英國專家表示，若家裡突然出現大量本來沒有的昆蟲，就要開始注意一下家裡是否有鬼。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

農曆七月快到了，鬼門開不少人都會疑神疑鬼，甚至若到了新環境搬新家也會懷疑自己家是否「乾淨」，就有專家分析若出現這11個現象，就可以注意是否家裡有些超自然的狀況出現。

英國的專家認為，若出現以下幾個狀況，就可以注意一下家裡是否有狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲專家認為，若出現以下幾個狀況，就可以注意一下家裡是否有狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

外媒《每日星報》就報導，英國的靈異專家透露，如何發現家裡可能有惡魔的11種方法，當中寫出若家裡的人總是生病、經常吵架、家庭成員事業突然失敗或連續死亡、開始聞到一些奇怪的味道、突然跑出很多本來沒有的昆蟲，比如螞蟻、蒼蠅、蚊子、蛇、黑色的鳥，都要特別注意。

若家裡寵物突然變得很毛躁，甚至會害怕或不斷對某方向吠叫，也是一大警示。當然還有包含家電自己移動或開關、聽到奇怪的聲音，包含腳步聲、小孩哭聲、有人喊你名字等。另外突然沒有理由的失眠、做惡夢，或是不斷覺得好像被誰注視，甚至是看到一些陰影或奇怪的煙或光影，嚴重就是發現腳印、牆壁出現汙漬血跡等。

甚至直接看到奇怪光影，有可能就要尋求一些幫助。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲甚至直接看到奇怪光影，有可能就要尋求一些幫助。（示意圖／翻攝自pixabay）

英國對抗這樣奇怪的異常現象，和亞洲人一樣，大多會尋求自己信仰的宗教幫助，就有人在評論處表示，可以請一位牧師來賜福保佑你的房子，就可以讓房子得到淨化。

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