「夏荊山大師佛畫藝術經典展」於花蓮靜思堂展出

圖、文／慈濟基金會 林佳予

夏荊山文化藝術基金會、慈濟慈善事業基金會、花蓮縣政府合辦「萬法心生：夏荊山大師佛畫藝術經典展」，於8月29日下午舉辦開展儀式，由國際級美術館規劃策展團隊規劃，首次展出夏荊山佛畫各系列經典之作，分為「巨幅佛像」、「入世紅塵」、「超凡境界」等三大主題，共展出6件10公尺巨幅畫作及118件全系列經典作品，透過夏荊山清淨祥和的佛像繪畫，廣結善緣，淨化人心。

享譽國際的當代佛畫藝術巨擘夏荊山（1923-2019），被譽為「跨世紀佛畫藝術第一人」，出身於山東濰坊，自幼便隨著知名畫家郭味蕖學習丹青，在1949年隨國民政府來台期間，於南亭法師門下皈依佛教，更結識恩師南懷瑾後，奠定自身佛法基礎，並潛心鑽研佛像繪畫藝術，1988年後因自身感悟，發願以畫傳佛法，將自身修持體悟與定力投射於畫中，傳達更高的佛法深蘊與精神表徵，進而永續傳承中國佛像藝術文化。2014年以慈善公益的方式，在台灣創立「財團法人夏荊山文化藝術基金會」，將藝術瑰寶永續傳承。

展覽以四大系列「慈、悲、喜、捨」作呈現，結合慈濟「慈悲為懷，濟世救人」的初心，夏荊山藉佛法修持融匯而出的佛理睿智與筆墨精華，期待大眾透過修身養心，而能萬事自在隨緣，終得善果，分為「巨幅佛像」、「入世紅塵」、「超凡境界」等三大主題，共展出6件10公尺巨幅畫作及118件全系列經典作品，展示夏荊山畢生佛法修持與藝術瑰寶。

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慈濟慈善事業基金會顏博文執行長表示，夏荊山老師的文字與畫都很莊嚴，可見其在藝術的造詣、在佛學上的修行。「心中有佛，看人是佛；心中有法，看畫是法。」相信夏荊山老師的畫可以呈現與相應我們個人在佛法上的體會。

慈濟教育志業執行長王本榮以佛像的應身、32相的莊嚴相開場，提及觀音既是用「觀」，就是聞聲救苦，很感恩這次機會可以學習並瞻仰大師的藝術作品。

花蓮縣政府徐榛蔚縣長以其中一幅鍾馗的畫分享「心正，則千千萬萬邪不入。」也提到當代藝術巨擘夏荊山師從南懷瑾，其畫作蘊含極深的佛法哲理，更感謝慈濟基金會與夏荊山基金會攜手將畫展訂於花蓮舉辦，進而弘揚佛法，引領社會人心向善。

夏荊山文教基金會趙忠傑執行長表示，花蓮是觀光聖地，很多人來看山、看海，希望大家也能來看看佛。

「萬法心生：夏荊山大師佛畫藝術經典展」展出地點：花蓮靜思堂(花蓮市中央路三段703號，花蓮慈院旁)，展期：2022年8月29日至10月11日，展出時間：每天9點至16點半，歡迎民眾免費參觀。活動詳情可上夏荊山文化藝術基金會臉書、花蓮縣政府網站、臉書、花蓮縣文化局網站。



