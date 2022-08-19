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支援救援能量　慈濟捐贈海巡署中部分署急難行動救援車

▲▼慈濟捐贈海巡署中部分署2部急難行動救援車，8月17日上午在清水靜思堂舉行捐贈儀式。（圖／記者林佳予(慈濟)攝）

文／林佳予　圖／慈濟基金會提供

為擴大海巡救援能量，慈濟慈善事業基金會捐贈海巡署中部分署2部急難行動救援車，8月17日上午在清水靜思堂舉行捐贈儀式，由海巡署中部分署長張忠龍、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表，海巡署長周美伍出席見證。

台灣中部海岸為泥岸特性，有民眾落水需救援時，用貨車卡車載運救難設備容易陷入泥沼，為增加搶救生命的能量，慈濟捐贈2部急難行動救援車。此次捐贈的車輛性能為了適合海巡人員在面對各種海岸地形防蝕及救生救難任務使用，針對在拖拉受困車輛時需要的保桿、絞盤的材質，提升救援車輛剛性與強度，而鋼製全車下護板於岩石岸際地形行駛時，能保護車輛地盤結構，更增設360度無線控吸頂式疊探照燈，方便於夜晚岸際操作搜救，另外除了拖拉式置物箱，還有發電機能方便長時間搜救任務照明或其它電器使用。

▲▼慈濟捐贈海巡署中部分署2部急難行動救援車，8月17日上午在清水靜思堂舉行捐贈儀式。（圖／記者林佳予(慈濟)攝）

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慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，我們雙方簽署合作共善備忘錄時，了解海巡署在搶時間救人的需求，過程需要更到位的設備。慈濟基於人道救援精神，秉持感恩、尊重、愛的理念，提供的設備必須是有品質並符合第一線弟兄的需求，因此捐贈的救難車配備依照海巡署救援所需。

▲▼慈濟捐贈海巡署中部分署2部急難行動救援車，8月17日上午在清水靜思堂舉行捐贈儀式。（圖／記者林佳予(慈濟)攝）

海巡署中部分署長張忠龍指出，海巡署海域面積14萬平方公里、岸際1千2百公里，經常有需救援工作，需要更多的科技、裝備，每有任務均竭盡所有能力趕到現場，感恩慈濟捐贈2部急難行動救援車，大大提升中部分署的救援能量。

張忠龍提及8月初兩部救援車到位、在接裝教育訓練時，就發揮功能搶救生命。張忠龍表示，海巡人員利用行動救援車盡速把落水人員拉上岸，當時落水人員已失去心跳，同仁趕緊施以急救，所幸落水人員在救護車抵達前恢復心跳。感恩慈濟讓我們能勇敢地在第一線做救援與訓練，因為我們知道有各位的後援，非常感恩慈濟與海巡人員合作，這是最美好的慈悲精神。

▲▼慈濟捐贈海巡署中部分署2部急難行動救援車，8月17日上午在清水靜思堂舉行捐贈儀式。（圖／記者林佳予(慈濟)攝）

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關鍵字：

慈濟海巡署行動救援車

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