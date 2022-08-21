合約封存30年是怕買不到疫苗？　她貼慈濟明細批：公開透明也買得到

▲議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營質疑疫苗採購合約封存30年，議員徐巧芯更跳腳日本有公開疫苗採購資訊，為何台灣不行，前衛福部長陳時中回應，日本與台灣公布的內容是一樣的，對此，議員徐巧芯再質疑，慈濟的勸募支出明細當中，清楚載明每年的疫苗支出款、採購數量，很清楚可以算出花了多少錢，「人家不需要封存30年，一律公開透明，不僅沒有買不到疫苗，到貨的速度還比對政府快！」

針對衛福部將疫苗採購價格列為「密件」封存30年一事，指揮中心指揮官王必勝日前表示，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。陳時中19日則回應，從事商業行為很多時候需要簽署保密條款，這是大家都有的商業基本常識，當時購買疫苗，就有保密條款的規定。其實不只是疫苗，許多藥物都有保密條款。

對此，徐巧芯指出，慈濟的勸募支出明細當中，清楚載明每年的疫苗支出款，再加上財務報表中列出了採購數量，很清楚可以算出到底花了多少錢用於疫苗採購，「有人說不封存30年就買不到疫苗？根本是把說謊當飯吃。」

徐巧芯批評，人家不需要封存30年，一律公開透明，不僅沒有買不到疫苗，到貨的速度還比對政府快，「為什麼現在的台灣，社會團體在做政府的事，政府在做網紅、商人的事？」

「別人都可以公開，就陳時中不行！」徐巧芯批評，日本今年4月公布疫苗採購的平均花費，連跟哪些藥廠採購、總花費都寫得清清楚楚。若看國內例子，鴻海集團創辦人郭台銘採購BNT疫苗時，也是公開價格，「人家都不用保密30年，就你陳時中碰到，還扯什麼基本知識？」。

媒體會後問及，現在疫苗採購合約封存30年，但是陳時中昨天稱很多國家不公開，被台北市議員徐巧芯反駁日本有公開疫苗採購資訊。陳時中說，議員在批評事情要本於事實，總體來看，全世界不是只有日本一個國家，且日本公布的內容與台灣公布的內容是一樣的。

陳時中說明，包括總共進了多少疫苗、總共花了多少錢，運費、冷鏈等等的費用，這些在審計單位、立法院都有報告過，至於鴻海、台積電採購疫苗，也是用整筆的方式來公布，大家都避開對於單價的揭露，唯一有揭露的，是歐洲一個國家，現在與相關的藥廠進行訴訟。