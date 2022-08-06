　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，展覽作品囊括當代佛教藝術巨擘夏荊山畢生的藝術精華，題材從佛菩薩、觀音、道釋人物和鍾馗，展現獨特的夏學風格。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲也特別到場參與，並與主辦單位財團法人夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄，宣布雙方將在文化、藝術上長期合作，共同推動藝術研究與資源共享。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，他只要觀賞夏荊山大師的畫作就感到心情十分平靜，來到展場後更是捨不得離開。黃偉哲說，看夏大師的鉅作不僅僅是在觀賞藝術作品，更像是來到了宗教殿堂，可以撫慰人心。他誠摯歡迎全國民眾來到南美館1館，沉浸在夏荊山大師藝術中，獲得心靈平和，也祝褔看展的民眾一切平安、喜樂。

開幕式上，趙忠傑執行長並致贈夏荊山觀音文創藝術，予台南市政府及協辦單位台南市美術館。隨後，在黃偉哲市長及現場人士見證下，趙忠傑執行長展開了夏荊山晚年代表大作〈龍王朝觀音〉，令在場所有人嘆為觀止。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次展覽由夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士、美國大都會藝術博物館策展人 Nadja Hansen、倫敦蘇富比藝術學院亞洲現代與當代藝術總監 Katie Hill共同策展。展覽以「萬法心生」為題，展現夏荊山畢生修為理念與對佛畫創作勤勉不輟的精神，聚焦「修心」的重要。展出作品集結夏荊山佛畫各系列經典名作，分為二大主題：「入世紅塵」、「超凡境界」，以呈現夏荊山的深厚佛法修持與高度藝術造詣。現場趙忠傑並致贈夏荊山觀音文創藝術給南市府及協辦單位臺南市美術館。立法委員王定宇也到場，表達對文化藝術的支持。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，當代佛畫藝術家夏荊山(1923-2019)，先後追隨文化巨擘南懷瑾、李炳南居士、南亭法師、第十九世章嘉活佛大師和清嚴法師，奠定深厚佛法修持，其詩書畫理，熔釋、道、儒三家為一爐，結合東西方藝術，筆墨嫻熟題材多元，無一不精。1988年夏荊山閉關十月，在一日作觀音像後體會到佛像微妙之境，因而發願畫殊勝佛畫，利益眾生，畢生累積作品已達上萬件。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

策展人趙忠傑博士談到展場核心為夏荊山86歲所創作〈六龍虛空藏〉，畫面由六龍祥瑞飛天護擁的菩薩，以濟度眾生為樂，能滿足人們祈求福德、智慧、財富、美名、佳偶之心願。最大亮點為首次在臺展出的〈藥師琉璃光如來〉、〈千手千眼觀世音菩薩〉、〈地藏王菩薩〉3件巨幅名畫，最高長達10幾公尺。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開幕會後也同步舉行國際藝術沙龍，邀請到美國大都會藝術博物館/紐約古根漢美術館策展人Nadja Hansen與基金會執行長趙忠傑對談，主題為「從大都會藝術博物館視角下，賞析『萬法心生』策展理念與意涵」，激盪出精彩火花。

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》自6日起至9月11日於南美館1館展出，展覽期間將舉行3場名人藝術沙龍，歡迎大家踴躍蒞臨參觀，詳情活動訊息及相關展覽訊息請留意財團法人夏荊山文化藝術基金臉書：https://www.facebook.com/xjsacf。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
快訊／鶯歌騎士捲進砂石車底　頭遭輾過慘死
快訊／海軍公布「迪化艦監控畫面」：不需P圖
快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈防淹水
快訊／空軍出動「愛國者三型飛彈」！雷達追監軍演
郝劭文轉發「一個中國」！　陸妻曝：他變了
快訊／花蓮男石門海域自由潛水找不到人　尋獲已死亡
陸軍演「台股大漲300點」　他揭1矛盾：台灣真是神奇的地方
比基尼妹辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！網毛炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

傑尼斯男團演唱會「突起火」緊急中斷！　粉絲吸濃煙送醫

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

國民黨828全代會走「棒球風」　強調強棒出擊主打民生經濟牌

椎間盤開刀很挫折　布雷克主動查資料研究

貝克漢妻爆與兒媳冷戰不和！　知情人揭「婚禮是導火線」曝內幕

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

台北必訪「家常菜」宵夜！夜貓子愛點招牌飯　焢肉＋鮑魚轟炸味蕾

快訊／共艦逼近花蓮電廠是合成照？　海軍曝迪化艦監控畫面：不需P圖

他電話講一半遭6惡犬瘋啃喪命！　妻聽「死前痛苦慘叫」崩潰

媽自曝被小26歲鮮肉追！網友批丟臉　《全明星》女星護母反擊

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

他PO國旗照：守護台灣每一個人！酸民秒惦惦

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

更多熱門

相關新聞

屋頂上大玩節電、隔熱創意　南市最高補助5萬元

屋頂上大玩節電、隔熱創意　南市最高補助5萬元

很多人都發現今年夏天比往年更熱，尤其原本日照時間就較長的南部，在家中若不開冷氣根本像在烤箱裡一樣，台南市政府就推出「創意隔熱降溫補助」，利用建置降溫隔熱設備等方案，來協助民眾達到節電的改善，並提升能源使用效率，每案最高可補助5萬元。

被騙到柬埔寨當奴工　17歲少年付150萬贖身

被騙到柬埔寨當奴工　17歲少年付150萬贖身

低壓帶影響台南豪雨

低壓帶影響台南豪雨

台南區區有日照布建九成九

台南區區有日照布建九成九

全台首部智慧零售電動車台南亮相

全台首部智慧零售電動車台南亮相

關鍵字：

夏荊山南美館黃偉哲藝術

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面