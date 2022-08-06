《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

▲《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，市長黃偉哲到場參與，並與夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》6日在台南市美術館1館舉行開幕典禮，展覽作品囊括當代佛教藝術巨擘夏荊山畢生的藝術精華，題材從佛菩薩、觀音、道釋人物和鍾馗，展現獨特的夏學風格。

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市長黃偉哲也特別到場參與，並與主辦單位財團法人夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長簽署合作備忘錄，宣布雙方將在文化、藝術上長期合作，共同推動藝術研究與資源共享。





市長黃偉哲表示，他只要觀賞夏荊山大師的畫作就感到心情十分平靜，來到展場後更是捨不得離開。黃偉哲說，看夏大師的鉅作不僅僅是在觀賞藝術作品，更像是來到了宗教殿堂，可以撫慰人心。他誠摯歡迎全國民眾來到南美館1館，沉浸在夏荊山大師藝術中，獲得心靈平和，也祝褔看展的民眾一切平安、喜樂。



開幕式上，趙忠傑執行長並致贈夏荊山觀音文創藝術，予台南市政府及協辦單位台南市美術館。隨後，在黃偉哲市長及現場人士見證下，趙忠傑執行長展開了夏荊山晚年代表大作〈龍王朝觀音〉，令在場所有人嘆為觀止。





本次展覽由夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士、美國大都會藝術博物館策展人 Nadja Hansen、倫敦蘇富比藝術學院亞洲現代與當代藝術總監 Katie Hill共同策展。展覽以「萬法心生」為題，展現夏荊山畢生修為理念與對佛畫創作勤勉不輟的精神，聚焦「修心」的重要。展出作品集結夏荊山佛畫各系列經典名作，分為二大主題：「入世紅塵」、「超凡境界」，以呈現夏荊山的深厚佛法修持與高度藝術造詣。現場趙忠傑並致贈夏荊山觀音文創藝術給南市府及協辦單位臺南市美術館。立法委員王定宇也到場，表達對文化藝術的支持。





文化局表示，當代佛畫藝術家夏荊山(1923-2019)，先後追隨文化巨擘南懷瑾、李炳南居士、南亭法師、第十九世章嘉活佛大師和清嚴法師，奠定深厚佛法修持，其詩書畫理，熔釋、道、儒三家為一爐，結合東西方藝術，筆墨嫻熟題材多元，無一不精。1988年夏荊山閉關十月，在一日作觀音像後體會到佛像微妙之境，因而發願畫殊勝佛畫，利益眾生，畢生累積作品已達上萬件。





策展人趙忠傑博士談到展場核心為夏荊山86歲所創作〈六龍虛空藏〉，畫面由六龍祥瑞飛天護擁的菩薩，以濟度眾生為樂，能滿足人們祈求福德、智慧、財富、美名、佳偶之心願。最大亮點為首次在臺展出的〈藥師琉璃光如來〉、〈千手千眼觀世音菩薩〉、〈地藏王菩薩〉3件巨幅名畫，最高長達10幾公尺。





開幕會後也同步舉行國際藝術沙龍，邀請到美國大都會藝術博物館/紐約古根漢美術館策展人Nadja Hansen與基金會執行長趙忠傑對談，主題為「從大都會藝術博物館視角下，賞析『萬法心生』策展理念與意涵」，激盪出精彩火花。





《萬法心生：夏荊山藝術經典展》自6日起至9月11日於南美館1館展出，展覽期間將舉行3場名人藝術沙龍，歡迎大家踴躍蒞臨參觀，詳情活動訊息及相關展覽訊息請留意財團法人夏荊山文化藝術基金臉書：https://www.facebook.com/xjsacf。