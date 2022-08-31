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嘉縣行動醫療智慧綠能醫療車啟用　樂齡醫療車及婦女保健車上路

▲▼ 嘉義縣樂齡醫療車及婦女保健智慧綠能醫療綠能醫療新車發表。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣樂齡醫療車及婦女保健智慧綠能醫療綠能醫療新車發表。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣健康醫療再添喜事，全台首創智慧綠能醫療車在縣府中庭熱鬧啟用，2台車分別為樂齡醫療車及婦女保健車，各自搭載不同儀器準備出發服務鄉親，縣長翁章梁今會同立委陳明文、長庚院長楊仁宗、台塑汽車顧問陳勝光、副總經理鄭有智等人剪綵啟用，共同宣布「智慧科技，健康嘉義！」，見證行動醫療3.0邁進。

▲▼ 嘉義縣樂齡醫療車及婦女保健智慧綠能醫療綠能醫療新車發表。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣自2003年打造全國首部行動醫療車，開創行動醫療1.0迄今邁入第20個年頭，2010年成立3+1行動醫療服務列車升級2.0版，翁縣長上任以來翻新治理，結合AI科技推動心房顫動篩檢、智慧眼底鏡檢查，積極發展智慧健康照護，幸獲台塑關係企業王文潮委員及長庚董事長王瑞慧支持捐贈2,574萬元、巴士底盤及綠能儲能系統，汰換老舊醫療專車，開啟嘉縣行動醫療3.0契機。

▲▼ 嘉義縣樂齡醫療車及婦女保健智慧綠能醫療綠能醫療新車發表。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁感謝長庚及台塑的支持，共同成就全台首部綠能醫療專車，他說嘉義縣不但要發展智慧科技專業，更要以智慧科技守護鄉親健康，2部醫療專車結合綠能、智慧醫療，是國內率先使用歐洲六期環保標準低排放客車底盤打造，以鋰鐵電池取代車輛柴油發電，配備高科技雙能量X光骨質密度儀器（DEXA）等精密設備。

▲▼ 嘉義縣樂齡醫療車及婦女保健智慧綠能醫療綠能醫療新車發表。（圖／嘉義縣政府提供）

今日啟用儀式採科技動畫方式呈現智慧醫療升級感，翁章梁也到醫療車內視察、親自體驗儀器檢查，車內空間規劃有序，樂齡醫療專車採用最新高科技雙能量X光骨質密度儀器，可檢查身體是否患有肌少症；婦女保健專車則提供最新一代數位乳房攝影設備、子宮頸抹片檢查二合一婦，更加舒適、精準，獨立空間也保障患者隱密，更安心受檢。

「這是全台最先進的醫療專車！」翁章梁表示，智慧專車啟用代表嘉義縣偏鄉醫療再升級可拯救更多生命，同時讓鄉親隨時透過檢查養成保健習慣，進而追蹤治療掌握樂齡健康秘訣，未來專車也將參與複合式健康篩檢深入各鄉鎮市，為縣民健康把關。

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