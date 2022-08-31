軒嵐諾「雙眼牆」出現笑臉！雙颱效應讓環流越來越大

▲強颱軒嵐諾雙眼牆結構清晰。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」今晚開始影響台灣天氣，氣象局長鄭明典貼出「清晰的雙眼牆」雷達圖，直呼「可愛」。軒嵐諾與熱帶低壓發生藤原效應（又稱雙颱效應），兩者將逐漸合併，環流也有擴大趨勢。

氣象局長鄭明典貼出「清晰的雙眼牆」雷達圖，仔細一看居然有笑臉。他表示，「難得清晰的雙眼牆變化，外圈內縮，內圈變得更小！細看『內圈』，相當可愛！」

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▲強颱軒嵐諾與熱帶低壓發生雙颱效應。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

臉書粉專天氣風險貼文指出，軒嵐諾颱風的中心已經來到那霸東南方海面，從雲圖可以看見清晰的風眼以及非常完整且旺盛的中央密雲區，暴風圈內的沖繩島嶼稍早已經觀測到15級的瞬間陣風，是個名符其實的「強烈颱風」。

最新的預報路徑仍沒有明顯變化，在今晚到明天會快速往西南方移動，週五在臺灣東方海面原地打轉，週六逐漸加速往北移動，週日才遠離臺灣、脫離影響。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

天氣風險解釋，會有這樣的路徑出現，除了大環境的駛流引導以外，最主要的因素就是在軒嵐諾南方的熱帶性低氣壓，兩個低壓系統過於接近、互相影響，發生所謂的「藤原效應」或者稱「雙颱效應」。

北邊的颱風往西南方移動、南邊的熱帶低壓往北方移動，在此過程中兩者將逐漸整併成一個獨立的系統，環流也因此有擴大的趨勢，熱帶低壓的雲型已經沒像昨天那麼完整，就是因為開始進入這個整併的階段。

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