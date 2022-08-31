快訊／本土+34389！新北衝破7千例　各縣市確診分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增34,389例本土個案，另增234例境外移入和21例死亡。本土個案以新北7,607最多，其次依序為台北4,332、台中4,100、桃園3,780、高雄2,592、台南2,173。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（圖／指揮中心提供）

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今日新增34,389例本土病例，為15,820例男性、18,556例女性、13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7,607例)，臺北市(4,332例)，臺中市(4,100例)，桃園市(3,780例)，高雄市(2,592例)，臺南市(2,173例)，彰化縣(1,416例)，新竹市(1,047例)，新竹縣(1,044例)，苗栗縣(899例)，屏東縣(801例)，雲林縣(708例)，基隆市(702例)，花蓮縣(652例)，宜蘭縣(614例)，南投縣(474例)，嘉義縣(446例)，臺東縣(331例)，嘉義市(327例)，澎湖縣(184例)，金門縣(133例)，連江縣(27例)。

▲8/31新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日。

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