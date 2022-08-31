快訊／廖老大暫停加盟！400間店還沒開　祭督導制度全力顧品質

▲廖老大官方表示，並非513間倒到剩下120間，而是官方主動退還給400位還沒開業的加盟主。（圖／記者許權毅拍攝）



記者許權毅／台中報導

賽車教父廖老大近日飲料事業品質引發討論，近日廖老大在直播上表示，原本總店數達到513間，現在已經開業的為120間，其餘約400間全數都已經主動退還加盟金，金額達到1.4億元。官方表示，主因就是近期發現許多店家品質低落，希望先整頓好現有店家，先退掉還沒開業的400位加盟主，之後再討論是否開放加盟。主要的改善就是口味調整跟各店品質，若有不合乎SOP的將要求重新上課，並且聘任督導，希望新制度讓各店品質盡快回穩。



官方澄清，並非513間店倒了400間，變成現在剩下120間，而是總公司收了513間加盟，其中120間已經開幕，剩下400間的加盟主還在尋找店址、培訓，但官方認為近期店面狀況多，品質參疵不齊，希望先穩固好120間店，所以退還400位加盟主加盟金，總額約1.4億元。但官方也透露，還是有10多位加盟主堅持要繼續籌備，還在跟對方討論中。

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▲官方表示，如果有不合格者，將要求返回總店上課。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大近日在直播上開罵，自己前往全台各地巡店，點名3間店品質差，像是桃園觀音新生店，廖老大直言「這家店就放給他爛、給他倒，我已經對他們提告了，要他們別再開」，也說桃園中正店、新北三重文化店品質差。



官方澄清不會提告，還是以輔導整頓為主，依舊不合規定才會研擬懲處，到各店巡查時，合格者廖老大會在店鋪簽名，不合格者重新上課，直到品質穩定。官方也說，目前調整了茶飲口味，也聘請督導到各店協助巡查，讓各店品質回穩。



此外，傳出加盟主們私下創群組怒罵官方，還說「唯一解決問題的方式，就是把兩光輔導員全數換掉，不然1億加盟金是收X小？」讓廖老大氣得說「不退群要提告」，官方證實律師處理中。

▲廖老大對加盟主創群組轉傳「不實訊息」抱怨，相當不滿。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

▲有加盟主開罵「收這麼多錢做了什麼事？」。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）



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