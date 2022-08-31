國5連假封匝道「買醬油出不了門」　坪林居民嗆動員80部車「封路」

▲不滿連假封閉匝道出不了門，坪林自救會今到交通部陳情。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高公局連假封閉國道5號石碇、坪林南下匝道，造成居民不滿，日前在民眾黨介入協調下，高公局放寬0到5時彈性行駛，不過坪林匝道自救會仍憤怒不已，要求放寬0到7時可通行，否則中秋疏運4天將發動80輛車堵死坪林南下車流，癱瘓國5和國3。對此，高公局表示，下週二將召開協調會。

為紓解國5塞車，高公局於連假期間0到12時封閉坪林和石碇南下交流道，引發坪林民眾反彈，日前在民眾黨介入協調下，高公局回覆將開放凌晨0點到5點通行，等同僅管制5時到12時，不過仍引發坪林民眾不滿，要求開放0時到7時通行。

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民眾黨立委邱臣遠、民眾黨新北市議員參選人張凱鈞、坪林匝道自救會今(8/31)下午前往交通部陳情抗議，不過因高公局副局長廖肇昌遇上路況耽擱遲到，一度引發立委邱臣遠不滿，讓邱臣遠猛酸「連副局長都被匝道管制嗎？高公局處理事情是這樣的誠意嗎？」

邱臣遠表示，中秋連假將至，高公局雖推出0到5小時放寬方案，但仍對坪林鄉親影響很大，居民也退一步，只希望開放0到7時和匝道管控紅綠燈秒數。

▲坪林自救會會長陳耀璋今到交通部陳情。（圖／記者李姿慧攝）

坪林匝道自救會會長陳耀璋表示，該案已經開過很多會，高公局和交通部不理民眾訴求，只是再延長2小時開放有那麼痛苦嗎？根據觀察，連假凌晨5時到7時國5車子根本不多，但封閉匝道後，地方道路坪林7個里都癱瘓了。

陳耀璋說，坪林居民每逢連假出不了門，也回不了家，連朋友來訪，想出門買個醬油做菜都出不去，即便出門了，買個醬油2公里開了3個小時，用走路的都到了，週日想載小孩去搭公車，也塞到連公車都搭不了，高公局和交通部卻都不回應，若未來仍不放寬，他將動員7個里共80部車子直接堵在地方道路，讓車子下不了國道，不僅回堵車輛癱瘓國5，也會塞到國3。

▲不滿連假封閉匝道出不了門，坪林自救會今到交通部陳情。（圖／記者李姿慧攝）

民眾黨新北市議員參選人張凱鈞則表示，該案經過2年陳情，政府忽略民意，經過協調，好不容易只開放5小時，對坪林居民來說是杯水車薪，現在要求開放7小時，是最卑微請求，讓坪林居民上午可以出門採買，維持生計，交通部官員若傲慢不理會，坪林居民將上街抗議，他也會到新北市長參選人林佳龍總部抗爭，因為這是他當部長時的政見。

對此，高公局也承諾下週二(9/6)上午將與坪林自救會在協商，研擬和評估精進方案。