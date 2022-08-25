中秋連假國道地雷路段曝！國5恐連塞15小時　10大避塞路段出爐

▲中秋連假國5預期將塞爆。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假將至，後疫情與病毒共存時代，預期將湧現大量出遊和返鄉車潮，高公局預測連假前一天國5就有南下車潮，恐連塞15小時，連假首日將是最塞的一天，交通量上看平日1.3倍，高公局呼籲國人走10條替代道路避免堵在「國道停車場」上。

中秋連假（9/9~9/11）預估國道將湧現大量車流，部分路段難逃壅塞。根據預測，連假前一天(9/8)國道將有3地雷路段，其中國5南下南港道頭城將從上午9時湧現車潮，要午夜24時才紓解，恐連塞15小時，西部國道傍晚8時後將塞到深夜。

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連假首日(9/9)國道將是最塞的一天，交通量預估有117百萬車公里，國道有6大易塞路段，包括國1南下楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統，國3南下土城到關西、快官到霧峰，以及國5南下南港到頭城等，其中國5南下車潮將自清晨5時就湧現，下午16時紓解，恐連塞11小時。

▲中秋連假易塞路段。（圖／高公局）

連假第二天中秋節(9/10)國道將有14處易塞路段，其中國5北上將自上午11時塞到午夜24時，北上路段恐連塞13小時，且用路人從宜蘭到坪林行車時間將是平常7倍。

連假最後一天(9/11)國道將有9處地雷路段，國5北上宜蘭到坪林也預估上午9時就會有車潮，晚間20時才能紓解。

高公局也規劃10條替代道路，其中國道長程用路人，可改走省道替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線、國6舊正至臺中地區雙向可改走台63線、國1國3新竹至台南地區雙向可改走台61線。

▲▼中秋連假改走替代道路避塞車。（圖／高公局）

另國道短程用路人，高公局建議直接行駛省道，避開國道易壅塞路段，包括國1湖口至新竹雙向改走台1線、國3土城至三峽雙向改走台3線、國3三峽至大溪雙向改走台3線、國1大雅至員林雙向改走台74線、台74甲線、台1線，以及國3快官至草屯雙向改走台14線、國3中興至中投北向改走台14乙線、台63線，另國3田寮至國10旗山東向建議改走台28線。

▲▼中秋連假改走替代道路避塞車。（圖／高公局）

此外，高公局表示，連假第1、2日（9/9及9/10）之0到12時實施國5南向石碇及坪林入口匝道封閉，建議民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。國5北向壅塞時，往台北之用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5避開車潮。

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