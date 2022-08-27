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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國5北上30.8K遊覽車「突然急煞」　3人受傷送醫

▲▼無縣市最新消息。

記者趙蔡州／綜合報導

一輛遊覽車27日晚間行經國道5號北上30.8公里處時，為了閃避一輛轎車突然急煞，造成車內多名乘客受傷，其中3名乘車已送醫治療，暫時沒有生命危險。

據悉，遊覽車當時行經國道5號北上外側路段，行經在頭城交流道附近時，突然看見前方一輛轎車減速要下交流道，因此緊急煞車閃避，不料造成車內正在走動的乘客跌倒受傷。

警消趕到後，先將3名傷者送醫，遊覽車則由警方引導下交流道。3名傷者分別為72歲男子後腦勺疼痛、67歲男子腰頸疼痛及54歲女子臉頰挫傷，所幸均意識清楚，暫無生命危險。

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