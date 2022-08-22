護理師半夜見「無人電梯」4天上樓鬼開門　學姐飆罵！下秒全場沉默

▲菜鳥護理師要離職，遇到「無人電梯」靈異事件。（圖／示意圖）



網搜小組／許力方報導

有一名女網友自稱曾在小醫院擔任護理師，日前在「靈異公社」發文分享了一段親身經歷，引發回響，她稱在這間小醫院提離職後，出現了護理界盛傳的「鬼捉弄」事件，就發生在倒數7天的護理師生涯中，連續值班大夜班時，每天到固定時間，電梯就會運轉的靈異事件，連同事都親眼目睹，瞬間全場空氣凝結，大家都不再說話。

前護理師指出，事發的小醫院，是她畢業後第一份工作，也是只做一年就離職的工作。小醫院裡的電梯設置跟一般醫院一樣跳過4樓，1樓是門診，3到6樓是病房，而且是呼吸病房，仰賴呼吸器的地方，剛開始進職場時有學姐帶，上手後就自己負責一間病房，3樓是資深學姐才能上班，5樓分左右2間病房，6樓則有3間病房，原本上多次夜班都相安無事，直到遞出辭呈開始，就發生護理界盛傳的，「當飄（鬼）知道妳要離職了，會開始捉弄妳…」

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前護理師說，遞出辭呈後，她倒數7天的護理師生涯被安排全部卡「大夜班」，且被調回到6樓工作，本來在5樓數周都沒發生什麼事，沒想到在最後的日子卻發生了靈異事件。她形容，第一、二天都沒事，到了第三天，首度聽見半夜2點電梯傳來語音播報的聲響：「電梯窺門（台語）、開門中（國語）；電梯九勞、電梯上樓；電梯龜門、關門中。」

當時前護理師就坐在工作桌前，往電梯看過去根本沒有人，於是心想「大概是誰去按到。」沒想到，到了第四天，又是半夜2點多，電梯又上樓了，且又是從樓下上樓，這次她專程走到門口去看電梯，等到「電梯窺門、開門中」聲響後，門一打開，裡面卻一個人都沒有，她不禁想，醫院RCW（呼吸照護病房），除了一樓，其餘整棟都是開放式病床，平常只留家屬到晚上10點，是沒有其他人在醫院了，更沒有病房陪睡。

▲護理師和學姐一同目睹「無人電梯」自己上樓。（示意圖／記者屠惠剛攝，與本文當事人無關）



遇到離奇的事，她立刻衝護理站找一位人很好、大剌剌的學姐，訴說已經連續兩天遇到「電梯跑上樓」，對方看了她一眼，僅回覆：「啊！沒事啦～想那麼多幹嘛？搞不好不小心按到的。」但她感覺怪怪的，繼續追問下去，學姐則安慰說，到離職之前都會一起上大夜班，要她放心。

第五天，眼看時間到了1點51分，就快要2點，她又害怕地望向電梯，好在沒有發生；不過等到3點，她推著行動血壓計要去量血壓時，就聽到熟悉的電梯語音「電梯窺門、開門中；電梯九勞、電梯上樓……」她心跳超快，躲在電梯旁的牆偷看，電梯也真的上到6樓，「電梯窺門、開門中」但裡面又沒有人了，她驚恐地看著也在看電梯的學姐，學姐下一秒衝到護理站拿起話筒撥內線飆罵：「X你X！誰在玩電梯找死啊！哪個看護半夜在玩電梯啊？」但學姐面色卻難得凝滯，緩緩開口說：「她說她們在洗痰罐，誰那麼閒有時間去玩電梯…」兩人面面相覷，陷入一陣沉默，心想「祂要玩給祂玩吧…」

第六天，本來電梯到了半夜2、3點沒動靜，她還鬆了一口氣，5點半要量生命徵象的時候，又突然上樓，且門打開一樣沒有人搭乘，護理師只能假裝沒事「就當沒看到，隨祂啦！」第七天，從半夜0點到早上8點，電梯都沒有作怪，倒是感覺奇了。就在工作的最後一天，她走樓梯下樓到3樓跟學姐、醫師爸打招呼道別，突然就遇到一陣涼涼的風吹過，這才想起，3樓是當初墮胎的手術房，曾聽過有學姐上廁所被拉過頭髮，而上鎖的陰暗房間裡，「應該聚集不少嬰靈」，前護理長也好像曾打開請人超渡過，還有人聞到燒金紙的味道，「搞不好就是祂們在旁邊…」

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