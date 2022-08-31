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人夫激戰揮汗甜喊「幫我生小孩」！小三心動　2個月後見1幕心碎

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲好友愛上有婦之夫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「女人的致命傷是愛情！」美女主播劉芯彤分享，好友小曼事業有成，愛上有婦之夫，兩人天雷勾動地火，有次在床上激戰時，男方在好友耳邊溫柔喊「幫我生個孩子吧」，好友聽了很心動，怎料兩個月後，好友看到男方妻子的臉書，裡面滿滿溫馨全家福合照，才恍然大悟，原來夫妻失和都是假的。

主播劉芯彤在臉書發文，好友小曼是私人企業的中階主管，薪水即便不靠男人，也可以讓生活多彩豐富，在一場品酒會上認識阿光，阿光身高將近190公分，還是科技業主管，各方面條件都不錯，相識後就聯繫不斷，甚至還發生關係，「即便小曼知道阿光是有婦之夫，但這麼聊得來的對象難能可貴」。

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劉芯彤表示，每次啪啪過後，阿光都會抱怨夫妻感情不好、沒有話聊，常因為小孩教育的問題吵架，甚至還吵到兩個星期沒說話，讓小曼以為阿光家庭不和睦；某次兩人激戰時，阿光抱著小曼在耳邊輕聲喊「幫我生個小孩吧！一定會很可愛」，小曼聽了很心動，也有了懷孕生子的想法。

劉芯彤得知後狂勸阻，「沒有結婚，真生了小孩，阿光要離婚娶妳嗎？還是他要妳獨自撫養孩子，別傻了，現階段的妳不需要孩子」。她也不禁感嘆，「女人就是如此，一旦愛了即便再聰明，也會在愛情當中迷失方向」。

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲劉芯彤感慨，女人即使再聰明，一旦愛了，也會在愛情當中迷失方向。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

劉芯彤本以為這件事情落幕了，豈料兩個月後，小曼在臉書上搜尋到阿光妻子的帳號，點進去一看臉秒綠，「阿光上個月才又再度當爸爸，他的兒子剛滿月。那一張一家四口的全家福照，阿光笑的燦爛。頁面上更多的是，假日時刻阿光陪著一家人到處玩樂的照片」，小曼才發現一切都是騙局，劉芯彤感慨，「小曼非得親眼所見，才願意承認『男人的嘴、騙人的鬼』這句話是真有其事，而不是戲劇的杜撰」。

貼文一出，網友們也狂搖頭，「寧可相信世上有鬼，也不要相信男人的嘴」、「其實很多女強人容易遇到渣男，別以為她們在商場職塲身經百戰，那種好勝心恰恰是致命傷，一旦動心就完了」、「不是所有的愛都能善終，只要從鬼遮眼中清醒就是萬幸」、「老婆一定要有臉書，一定要常貼全家福而且開地球」。

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