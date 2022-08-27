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顏擇雅「學費退林智堅」害慘台大生！法律系教授曝：今年當3成

▲林智堅。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自顏擇雅臉書）

▲顏擇雅（右）認為兩校要將學費要退還給林智堅。（圖／（左）記者屠惠剛攝、（右）翻攝自顏擇雅臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

因碩士論文被判定抄襲，前新竹市長林智堅遭台大、中華大學先後取消碩士學位。知名作家顏擇雅則提出另類觀點，認為上課加通勤時間算起來也很貴，但兩校卻沒有嚴格把關，「是否需要把收到的學費退還給林智堅？」對此，台大法律系教授李茂生就發文開酸，還直呼今年決定「當個三成」。

顏擇雅25日在臉書表示，林智堅的雙碩士是否取消，她並沒意見，只想問「台大與中華大學有沒詐騙之嫌？是否需要把收到的學費退還給林智堅？」認為上課加通勤時間，算起來也是很貴。

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她還指出，若不把學費退給林智堅，「將來每個學校都可以騙報考新生說畢業很簡單，時間到了也發給他畢業證書」，過幾年卻以維護校譽為由，說「等一下，你還沒達到畢業標準，所以要取消畢業證書」，「這不是更像學店嗎？」台大副教授徐丞志就怒批，如果這樣的論點是現在台灣社會的主流意見，「那我立馬提辭呈轉行不玩了」。

話題也吸引李茂生在臉書發文，「不知道台大現在還有沒有二一與三二的制度。如果有的話，想當人的老師要小心了。因為現在已經有人說，進了台大如果沒保證畢業拿學位，則應該退費，否則就是學店。」接著放話不關他的事，「今年最後一次教少事法，等待選課的人數已經飆到四百。我決定當個三成，然後拍拍屁股退休去。」

▼李茂生放話要當三成學生。（圖／翻攝自Facebook／李茂生）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／李茂生）

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