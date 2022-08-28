台大開學典禮　新生問師長：「台大約會景點＋如何脫單」

▲ 台大今恢復舉行實體開學典禮，由啦啦隊開場表演，帶動氣氛。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

揮別疫情，台灣大學今（28日）恢復舉辦實體開學典禮，有別於往年以致詞和奏樂制式開場，今年特別向新生募集「新生活大哉問」，「台大有什麼約會景點」、「如何順利脫單」、「哪裡可以見到校長」等都成了提問內容。開場時，校長管中閔甚至當起代班主持人向新生介紹與會來賓，自我介紹時還打趣說：「大家好，我是管中閔，也是大家打也打不倒的管中閔」。

去年受疫情影響，台大首度舉行線上開學典禮，今年因疫情趨緩，恢復實體辦理，這也是管中閔擔任校長任內最後一次參加典禮。開學典禮由啦啦隊進行開場表演，帶動氣氛，接著是介紹師長、學長姊向新生分享台大生活，並由新生現場拷問師長三個最想知道的問題。

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有新生提問：「台大有什麼約會景點」、「如何順利脫單」？台大主任秘書王根樹回應，自己唸書時，雖然東混西混一帆風順，但沒有成功脫單過，不過他建議新生，除了課業外，一定要走出教室參加社團、課外活動，才有機會認識朋友、成功脫單；至於約會景點，他則推薦椰林大道、醉月湖、舟山路生態池，還提醒學生打趣說，好好愛惜椰林大道上的杜鵑花，這樣花樹才會長得高，才會成為夜間約會的私密景點。

還有新生問：「需不需要買腳踏車」，總務長葛宇甯回應，台大校內有多達1200台ubike2.0，學生宿舍也有400台，建議學生可以先觀察一學期，真的有需要再購買。至於在學校會不會遇到校長？管中閔說：「當然有機會，請同學看到我，跟我打個招呼」。

▲ 台大校長管中閔在開學典禮上，充當代班主持人，向新生介紹師長。（圖／記者楊惠琪攝）

「等一下，我還沒講話」，活動進行尾聲，管中閔提醒大家，他還沒致詞。管中閔說，過去二年半，台灣受疫情肆虐，幾乎涵蓋在場新生的高中階段，大家都經歷帶著口罩、遠距上學的生活形態，也開始學會與病毒共存。

管中閔說，台大已經在8月1日重起行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態，大家可以輕鬆走入教室學習，更自在的與老師和同學交談，國際交換生也將再度來到台大，校園也將恢復以往的熱鬧和多元。在這個新的開始，「台大準備好了，所有的師長也準備好了」。