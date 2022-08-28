　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大開學典禮　新生問師長：「台大約會景點＋如何脫單」

▲▼ 台大舉行開學典禮，啦啦隊表演開場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲ 台大今恢復舉行實體開學典禮，由啦啦隊開場表演，帶動氣氛。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

揮別疫情，台灣大學今（28日）恢復舉辦實體開學典禮，有別於往年以致詞和奏樂制式開場，今年特別向新生募集「新生活大哉問」，「台大有什麼約會景點」、「如何順利脫單」、「哪裡可以見到校長」等都成了提問內容。開場時，校長管中閔甚至當起代班主持人向新生介紹與會來賓，自我介紹時還打趣說：「大家好，我是管中閔，也是大家打也打不倒的管中閔」。

去年受疫情影響，台大首度舉行線上開學典禮，今年因疫情趨緩，恢復實體辦理，這也是管中閔擔任校長任內最後一次參加典禮。開學典禮由啦啦隊進行開場表演，帶動氣氛，接著是介紹師長、學長姊向新生分享台大生活，並由新生現場拷問師長三個最想知道的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有新生提問：「台大有什麼約會景點」、「如何順利脫單」？台大主任秘書王根樹回應，自己唸書時，雖然東混西混一帆風順，但沒有成功脫單過，不過他建議新生，除了課業外，一定要走出教室參加社團、課外活動，才有機會認識朋友、成功脫單；至於約會景點，他則推薦椰林大道、醉月湖、舟山路生態池，還提醒學生打趣說，好好愛惜椰林大道上的杜鵑花，這樣花樹才會長得高，才會成為夜間約會的私密景點。

還有新生問：「需不需要買腳踏車」，總務長葛宇甯回應，台大校內有多達1200台ubike2.0，學生宿舍也有400台，建議學生可以先觀察一學期，真的有需要再購買。至於在學校會不會遇到校長？管中閔說：「當然有機會，請同學看到我，跟我打個招呼」。

▲▼ 台大舉行開學典禮，啦啦隊表演開場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲ 台大校長管中閔在開學典禮上，充當代班主持人，向新生介紹師長。（圖／記者楊惠琪攝）

「等一下，我還沒講話」，活動進行尾聲，管中閔提醒大家，他還沒致詞。管中閔說，過去二年半，台灣受疫情肆虐，幾乎涵蓋在場新生的高中階段，大家都經歷帶著口罩、遠距上學的生活形態，也開始學會與病毒共存。

管中閔說，台大已經在8月1日重起行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態，大家可以輕鬆走入教室學習，更自在的與老師和同學交談，國際交換生也將再度來到台大，校園也將恢復以往的熱鬧和多元。在這個新的開始，「台大準備好了，所有的師長也準備好了」。

ET快訊
粉絲「遇基努李維」約他來婚禮！　隔天真的到：還開放合照
快訊／雨彈來襲！桃園、台南一級淹水警戒
快訊／第11號颱風「軒嵐諾」生成！　最新路徑曝
廈門2男「攜包漂流」到金門　詭異理由曝光
沒開車到高雄　她連收11張繳費通知！一查驚呆
余苑綺告別式流程曝光！宋達民擔任主禮牧師　賴清德將到場
南韓9歲天才兒童將就讀「高中名校」！　智商高達204

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廢死支持者嗆嗜殺！呂捷反駁：慈悲的菩薩也有「現霹靂像」時

快訊／第11號颱風「軒嵐諾」生成！最新路徑、對台影響出爐

祖父母節活動水道博物館開跑　製作烏龍麵讓長輩開心呷百二

台大開學典禮　新生問師長：「台大約會景點＋如何脫單」

直播主花媽受邀飛首爾　慘遇80年大暴雨！想報復性消費被澆熄

黃土水遺作流離百年跨2700公里終返鄉！陳其邁喜開箱：台日友好

疫情持續升溫！今本土+26450　比上週日多4300例「增19.5%」

中重症+91！1歲男童MIS-C「染疫超過2個月」　高燒皮疹住院治療中

快訊／雨彈升級＋雨區擴大！12縣市豪大雨特報

快訊／今本土+26450！新北5695例最多　各縣市分佈曝

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

廢死支持者嗆嗜殺！呂捷反駁：慈悲的菩薩也有「現霹靂像」時

快訊／第11號颱風「軒嵐諾」生成！最新路徑、對台影響出爐

祖父母節活動水道博物館開跑　製作烏龍麵讓長輩開心呷百二

台大開學典禮　新生問師長：「台大約會景點＋如何脫單」

直播主花媽受邀飛首爾　慘遇80年大暴雨！想報復性消費被澆熄

黃土水遺作流離百年跨2700公里終返鄉！陳其邁喜開箱：台日友好

疫情持續升溫！今本土+26450　比上週日多4300例「增19.5%」

中重症+91！1歲男童MIS-C「染疫超過2個月」　高燒皮疹住院治療中

快訊／雨彈升級＋雨區擴大！12縣市豪大雨特報

快訊／今本土+26450！新北5695例最多　各縣市分佈曝

廢死支持者嗆嗜殺！呂捷反駁：慈悲的菩薩也有「現霹靂像」時

強化年輕球員守備　餅總考慮找教練長期協助

讓人想沉浸一整天都捨不得出門！5款居家擴香打造奢華感氛圍

靠自己賣掉4間房子！網紅曝「賣屋5重點」：看到人生百態

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

朗神進水手名人堂秀英文　稱與小葛瑞菲同隊是生涯亮點

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉...派出所相見淚崩了

台北到新竹開會！最後一哩路火燒車　火調結果又是電池短路

快訊／雨彈炸全台！水利署：桃園、台南列一級淹水警戒

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

婦全身奇癢無比　竟與後院曬衣有關

五堅情白目迷妹球場追星　球迷怒：直接踩我們包包

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

正妹角逐最美里長　網見真相笑了

嘉義深夜狂打雷　80秒渡劫片曝光

雨區擴大！12縣市豪大雨特報

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

她生完第3胎聽孩吐1句　驚見尪廚房激戰保母

鷹架師傅日賺3千！PO文嘆：年輕人不願做

更多熱門

相關新聞

台大女學生宿舍頂樓墜落！送醫不治

台大女學生宿舍頂樓墜落！送醫不治

台大徐州路宿舍27日晚間發生墜樓案，23歲陳姓女大生從宿舍頂樓墜落，當場失去生命跡象，送醫搶救後不治，警方初步排除他殺。據了解，陳女事發前曾傳訊給親友，透露想輕生的訊息。至於詳細情況為何，仍待進一步釐清。

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

顏擇雅害慘台大生！法律系教授：今年當3成

顏擇雅害慘台大生！法律系教授：今年當3成

昔挺林智堅今學位遭「雙殺」　他諷民進黨：難在人民面前自掌嘴

昔挺林智堅今學位遭「雙殺」　他諷民進黨：難在人民面前自掌嘴

關鍵字：

台大開學典禮管中祥新生

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面