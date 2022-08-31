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妙齡女「20萬抽脂」8劑強心針救不回　母親淚訴醫美診所延誤送醫

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家知名醫美診所，8月17日替1名林姓女子進行抽脂手術，但女子卻不幸身亡，家屬質疑，診所進行急救時，連打了8劑強心針，卻沒有立即通知人就在場的男朋友，甚至還想找民間救護車送馬偕醫院，而不是送往離診所最近的國泰醫院，也不是透過119送醫院，林女母親出面控訴診所延誤送醫，害死自己的寶貝女兒。

26歲的林姓女子，因平時就愛漂亮，瞞著母親在17日前往醫美診所進行抽脂手術，但是卻不幸身亡，當時診所原本想找民間救護車協助送往馬偕，但因找不到民間救護車，所以只能打119報警，救護人員向家屬表示，林女上救護車後就沒有呼吸心跳，國泰醫院也給出相同的答案。

▲▼愛美的林女2023年準備結婚，與男友去醫美診所抽脂竟然喪命。（圖／當事人提供）

▲愛美的林女2023年準備結婚，與男友去醫美診所抽脂竟然喪命。（圖／當事人提供）

家屬控訴，當時林女在男友的陪同下前往診所抽脂，但4個小時的手術過程中，即使林女已經在手術台上進行搶救，甚至已經打了8劑強心針，診所方面也完全沒有告知人就在現場的男友，最後是男友主動詢問，才發現女友出了狀況正在搶救。

黃母出面淚訴，26歲的女兒平常就愛漂亮，在家中排行老大，原本想做醫美卻被男友以及母親極力阻擋，但因為2023年就要與男友結婚，所以想漂漂亮亮的出嫁，所以才與男友協調要去做醫美抽脂手術。

▲▼愛美的林女2023年準備結婚，與男友去醫美診所抽脂竟然喪命。（圖／記者邱中岳攝）

▲林女到醫美診所抽脂，竟成冰冷遺體，家屬控訴「為何沒有告訴在場的男友」。（圖／記者邱中岳攝）

但是林女怕母親擔心，所以告訴母親，是與診所做業務配合，所以費用不會太高，但是林女身亡之後，醫院提出的證明，卻是醫美診所提出的消費型貸款分期資料，費用竟然將近20萬元。

最後家屬認為，當初質疑醫美診所為何第一時間不緊急通知在外等待的男友，另外還有可能因為延誤送醫導致林女搶救不治，難道診所的急救設備，會比大醫院來的好嗎？

▲▼愛美的林女2023年準備結婚，與男友去醫美診所抽脂竟然喪命。（圖／當事人提供）

▲林女準備與交往的男友在2023年步入禮堂，但是卻在醫美診所進行抽脂手術時喪命。（圖／當事人提供）

家屬面對醫美診所派出的代表協商，但是代表們卻只說「為何要糾結這些點」，家屬則反駁，就是因為這些點，才能釐清女兒死亡的原因。另一方面，檢警會同法醫進行解剖驗屍後，有待驗屍報告出爐，才能確定林女死因，家屬也將等到驗屍結果出爐，再決定是否提告。

《ETToday新聞雲》致電給醫美診所，診所則低調回應，對此事不清楚，目前也沒有窗口說明。

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