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桃園媽媽怒了！立起「紅色巨型看板」要張善政道歉還錢

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨桃園市長參選人張善政30日遭指控，擔任宏碁（2353）副總的期間曾向農委申請5736萬元研究經費，報告卻涉及抄襲。對此，民進黨桃園市議員候選人「桃園媽媽」李柏瑟當晚掛上巨型看板，要求張善政「道歉、退選、還錢」。

「桃園媽媽」李柏瑟30日立起巨型看板，以紅色為背景，用白字寫下「張善政5736萬元　退選！道歉！還錢來！桃園媽媽李柏瑟 2022.08.31」。

「桃園媽媽」李柏瑟30日晚間也在臉書發文表示，她31日會召開「5736萬究竟肥了誰？張善政道歉、退選、還錢」記者會；她表示，在林智堅市長陷入論文門風波時，國民黨、張善政如何以全黨之力羞辱林智堅，並高舉「學術倫理」乃至於「學術自由」的大旗，如今張善政的「假面」遭媒體踢爆，他過去擔任宏碁公司副總期間申請農委會5736萬的研究案有嚴重抄襲問題，這下「政治迴力鏢」狠狠甩到他們身上，也是國民黨雙標的照妖鏡。

▲▼桃園媽媽怒了！立起「巨型看板」要張善政道歉還錢。（圖／翻攝桃園媽媽-李柏瑟臉書）

▲▼桃園媽媽立「巨型看板」要張善政道歉還錢。（圖／翻攝桃園媽媽-李柏瑟臉書）

▲▼桃園媽媽怒了！立起「巨型看板」要張善政道歉還錢。（圖／翻攝桃園媽媽-李柏瑟臉書）

「桃園媽媽」李柏瑟說，民意代表理應為民喉舌，並為不公不義發聲，對於國民黨政治人物、桃園市長參選人張善政爆出抄襲換公帑的不公義事件，桃園市議員參選人、桃園媽媽李柏瑟將在「桃園市桃園區民生路391號」召開記者會，呼籲「朱立倫道歉、張善政道歉退選『還錢』」，將曝光「張善政道歉、退選、還錢」看板，更將揭露張善政究竟平白讓桃園市民損失了多少頓營養午餐與攸關青年、兒童的文教經費。

該文PO出3小時後吸引1155人按讚、223則留言及41次分享。網友紛紛留言，「桃園媽媽太強大了」、「桃園媽媽火力全開，支持桃園媽媽」、「效率有夠快 不愧是桃園媽媽」、「桃園媽媽就是為正義發聲，超讚的」；也有人說，「我支持妳叫宏基還錢，去，快去，拜託」、「記得不要拆看板，過幾天看誰要道歉呀！蒐集資訊和論文可以一起相提並論的？」「今天才30號？超前部署」、「當時農委會主委是蘇嘉全，要不要一起告」。

其中，民進黨立委趙天麟說「這看板完全是代表桃園人秒怒的程度」、民進黨高雄市議員黃文益說「說出桃園人的心聲了」、民進黨高雄市林園與大寮區市議員參選人李雨庭說「太神速了！！」、民進黨台北市議員參選人林延鳳說「媽媽發怒了！！展現超高效率，超讚」。

針對此案，張善政30日發文澄清，「真正檢視該份委託案內容可以發現，其產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低，我誠摯呼籲，有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑優秀的本土企業、抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻」，「不能接受這種造謠抹黑的選舉手法，更不可能被這種移花接木、指鹿為馬的手法打倒。選舉對手應該尋求更正面的競爭方式，才是桃園之福、台灣之福。」

宏碁30日表示，公司自2007起三年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫，專案內容除彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關e化等科技應用情形、以及借鏡國外實際執行方式及結果，更包含實際導入新的技術於場域內進行驗證（如RFID、WSN等）、舉辦研討會及座談會等。

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