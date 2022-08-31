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相隔1小時！陳時中、黃珊珊「吉日」登記參選　各帶小雞營造團結氣勢

▲▼黃珊珊、陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

▲黃珊珊、陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

記者袁茵、呂晏慈／台北報導

2022年九合一選舉於29日起登記，今年台北市長選戰預估會有7名參選人，但遇上黃曆兇日，首日登記人潮少，而8月31日、9月1日則分別為吉日，因此最受關注的民進黨參選人陳時中、獲民眾黨支持的參選人黃珊珊將於8月31日上午同天相隔1小時分別登記，而國民黨參選人蔣萬安則選在9月1日上午。

盤點今年台北市長選戰人選，除了蔣萬安、陳時中和黃珊珊之外，預計還有無黨籍的童文薰、蘇煥智和李文，以及29日就先搶頭香登記的台灣動物保護黨張家豪，預計會有7人登記參選。

據了解，陳時中預計31日上午9點前往台北市選委會登記參選，民進黨所提名的26位議員及議員參選人都將出席，展現團結氣勢。除此之外，民進黨台北市黨部主委張茂楠受訪透露，為了展現對台北市人口負成長議題的關注，並鼓勵年輕人「敢生、願意生」，將安排0到10歲的小朋友到現場，表達對陳時中的支持。

黃珊珊則於31日上午10時登記參選，柯文哲為此向北市府請假2小時，預計扮演「公雞」角色和8名民眾黨台北市議員參選人在早上9時50分左右到場等候，「母雞」黃珊珊則在10時到場登記，營造公、母雞團結氣勢。民眾黨台北市黨部主委林國成表示，8名「小雞」都會穿著競選衣服一同登記，但此場合屬於登記參選，並不適合造勢，所以不會有過多行為。

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