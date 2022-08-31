　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

嗶卡真的會轉！「大同復古電風扇icash2.0」超Q　只有超商買得到

▲▼大同復古電扇icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲部分7-11門市還能買到「大同復古電扇icash2.0」。（圖／愛金卡公司提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

尖叫！超可愛「大同復古電風扇icash2.0」一定要收藏，這款icash2.0依原祖電風扇本體等比例縮小，還呈現真實的金屬質感，且一嗶卡風扇就會開始轉動，可愛到不行，不過目前線上通路皆已售完，有興趣的民眾可要衝超商門市碰碰運氣了。

愛金卡公司再度攜手大同公司打造最新「大同復古電扇icash2.0」，大同元祖電風扇於1949年推出，當時一台電扇可換到一兩黃金，在家電市場只有舶來品的年代裡，大同元祖電風扇是本土第一台手工自製的家電，時至今日，大同元祖電風扇的手工製作工藝及鐵製機身與扇葉依然保存，成為當今最具傳統的特色家電。

▲▼大同復古電扇icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲嗶卡風扇就會轉動。

「大同復古電風扇icash2.0」外觀依元祖電風扇本體等比例縮小，還原元祖電風扇金屬實在的質感，且顏色還是充滿復古風格的藍綠色，小小一個掛在包包上超可愛，且嗶卡時風扇還真的會運轉，不過目前這款icash2.0於線上通路已售完，僅剩部分7-11門市還有現貨。

▲▼海尼根0.0玻璃瓶造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣了 。（圖／海尼根提供，下同）

海尼根0.0零酒精玻璃瓶縮小了，驚喜變身僅剩7公分的迷你造型悠遊卡，且從瓶蓋、瓶身印刷可是近乎100％還原，更把瓶身升級，依據實際玻璃瓶製做為透明瓶身，只要嗶卡瞬間瓶身就會發亮放閃，創意滿分，即日起於PChome限量開放預購，提醒須搭配瓶裝零酒精一同購買，數量有限、售完不補。

▲▼海尼根0.0玻璃瓶造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲0.0玻璃瓶造型悠遊卡瓶身嗶卡就會發光放閃 。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
林志穎暴瘦自勉：繼續加油！　陳若儀「藍天晴空照」洩心境
基隆男失蹤數小時　家人衝工寮驚見他「成冰冷遺體」
軒嵐諾「像納莉」琉球打轉後撲台？氣象局解答了
林志穎暴瘦「體重剩53.7KG」　肌肉流失10公斤
快訊／影片曝！新竹頭套男連開10槍　他家門口中6彈倒地
iPhone最垃圾1功能！　果粉公認超抓狂：直接關掉
「放颱風假」機會增！　2區域越晚雨勢越猛

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】喜悅育兒Joie「91品牌日」全台奇步走　限時5天全面91折起

【廣編】期間限定！專科聯手HELLO KITTY　推出最萌國民洗面乳

嗶卡真的會轉！「大同復古電風扇icash2.0」超Q　只有超商買得到

家樂福推「在家打造台日韓居酒屋」！逢甲人氣雞肉串也有賣

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡！全台限量50萬張9／14起開賣

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

【廣編】喜悅育兒Joie「91品牌日」全台奇步走　限時5天全面91折起

【廣編】期間限定！專科聯手HELLO KITTY　推出最萌國民洗面乳

嗶卡真的會轉！「大同復古電風扇icash2.0」超Q　只有超商買得到

家樂福推「在家打造台日韓居酒屋」！逢甲人氣雞肉串也有賣

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡！全台限量50萬張9／14起開賣

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

桃園樂活重陽季啟動　8局處舉辦籲長者多參加

4000元求租北市！她遭諷「不懂行情」　點進頭像千人驚呆：是女神

光陽S7電動機車「推55500元超殺價」！年底拼東進武嶺＋上阿里山

朱俊祥難忘17年與王躍霖拚冠　新秀賴知頎會想念核心課

每天喝2杯手搖幸福肥！她見男友「扛1物回家」氣炸：暗示我太胖？

《今日的網漫》10中肯職場金句：公司不是用來自我實現的地方

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

麗晶之夜今晚登場160位貴客入席　消費門檻創紀錄

租金1萬2「只收5000元」　房客犯2大忌GG了！本尊怒：我就當惡房東

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

消費熱門新聞

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡

肯德基「買1送1」優惠碼一次收

不到六萬入手Gogoro新款電動機車

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

全聯推德國雙人刀具1.1折起換購

超商獨家最新「2款爆漿甜點」！

大補帖「隱藏版」乾拌麵吃法

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」

登山輕裝備訣竅新手必看淡麗減醣

超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了！

超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸！

更多熱門

相關新聞

超商獨家最新「2款爆漿甜點」！

超商獨家最新「2款爆漿甜點」！

上班感到枯燥乏味，不如吃個甜點療癒一下！就有超商開賣最新「2款爆漿系甜點」，鬆鬆軟軟的蛋糕餅皮咬下會炸出滿滿的卡士達餡，蛋糕捲裡甚至還加了布丁增添口感，趕快把握機會開吃了。

超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸！

超商人氣「焦糖嫩布丁」升級回歸！

超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了！

超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了！

超商獨家！「4款限量甜點」來了

超商獨家！「4款限量甜點」來了

超商獨家「泰式奶茶」第2件5折爽喝

超商獨家「泰式奶茶」第2件5折爽喝

關鍵字：

icash超商新品限量

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

女生秒吞精代表愛？許藍方2原因解答

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面