嗶卡真的會轉！「大同復古電風扇icash2.0」超Q　只有超商買得到

▲部分7-11門市還能買到「大同復古電扇icash2.0」。（圖／愛金卡公司提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

尖叫！超可愛「大同復古電風扇icash2.0」一定要收藏，這款icash2.0依原祖電風扇本體等比例縮小，還呈現真實的金屬質感，且一嗶卡風扇就會開始轉動，可愛到不行，不過目前線上通路皆已售完，有興趣的民眾可要衝超商門市碰碰運氣了。

愛金卡公司再度攜手大同公司打造最新「大同復古電扇icash2.0」，大同元祖電風扇於1949年推出，當時一台電扇可換到一兩黃金，在家電市場只有舶來品的年代裡，大同元祖電風扇是本土第一台手工自製的家電，時至今日，大同元祖電風扇的手工製作工藝及鐵製機身與扇葉依然保存，成為當今最具傳統的特色家電。

▲嗶卡風扇就會轉動。



「大同復古電風扇icash2.0」外觀依元祖電風扇本體等比例縮小，還原元祖電風扇金屬實在的質感，且顏色還是充滿復古風格的藍綠色，小小一個掛在包包上超可愛，且嗶卡時風扇還真的會運轉，不過目前這款icash2.0於線上通路已售完，僅剩部分7-11門市還有現貨。

▲海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣了 。（圖／海尼根提供，下同）

海尼根0.0零酒精玻璃瓶縮小了，驚喜變身僅剩7公分的迷你造型悠遊卡，且從瓶蓋、瓶身印刷可是近乎100％還原，更把瓶身升級，依據實際玻璃瓶製做為透明瓶身，只要嗶卡瞬間瓶身就會發亮放閃，創意滿分，即日起於PChome限量開放預購，提醒須搭配瓶裝零酒精一同購買，數量有限、售完不補。

▲0.0玻璃瓶造型悠遊卡瓶身嗶卡就會發光放閃 。