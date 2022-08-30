夏天最後搶吃！超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了　酸甜清爽超療癒

▲7-11獨家開賣限量「LOTTE爽冰淇淋－鹽味荔枝」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

近日高溫不斷，一定要吃冰解暑！就有超商獨家販售夏末限定「日本最新口味冰淇淋」，荔枝果汁搭配沖繩海鹽彈珠汽水風味，每一口都酸甜又清爽，同步還有3款日本熱銷水果風味果凍，冷藏吃是果凍，冷凍後變冰沙，一盒滿足2種吃法，且即日起3款果凍還可享「任選第2件6折」優惠。

7-11門市獨家開賣日本夏末限定「LOTTE爽冰淇淋－鹽味荔枝」，加入15%酸甜荔枝果汁，搭配沖繩海鹽彈珠汽水風味，吃起來酸甜又清爽，趕快把握夏天的尾巴來品嚐。

▲每口都充滿荔枝香氣。



喜愛水果風味甜食的你也一定要試試同樣來自日本的3款果凍，首先是「長野縣麝香葡萄一口果凍」，可吃到麝香葡萄獨特的果香與甘甜滋味；「福岡縣甘王草莓一口果凍」使用甘王草莓製成，香濃的草莓味在口中蔓延；「北海道夕張哈密瓜一口果凍」重現北海道名產夕張哈密瓜的香甜滋味；以上3款果凍即日起至9/20止可享「任選第2件6折」。

▲日本熱銷3款水果果凍冷藏吃是果凍、冷凍後變冰沙。

▲最新「哈密瓜系列」手搖飲來了。（圖／拾覺SEEJOY TEA提供，下同）

台中人氣打卡手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」推出全新「奶奶的哈密瓜」系列飲品，首推這杯「哈密瓜芝芝」，先是層層堆疊招牌蜂蜜檸檬凍、蜜桃果粒，接著倒入現打哈密瓜冰沙，最後淋上鹹甜芝芝奶蓋，每一口都是香甜奶果香還能吃到滿滿配料，另一款「哈密瓜拿鐵」則是哈密瓜搭配鮮奶茶的組合，口感清爽不甜膩，即日起於全門市上市開喝。

▲一共有2款哈密瓜限定飲品選擇。