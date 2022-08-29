超商獨家！「4款限量甜點」來了　銅鑼燒咬下爆鮮奶油＋脆脆焦糖

▲7-11獨家引進4款日本甜點。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

甜點控快看過來！就有超商獨家限量開賣「4款日本直輸甜點」，喜愛爆餡口感一定不能錯過「鮮奶油卡士達雙餡泡芙」，一口咬下會炸出滿滿的內餡，幸福感大爆棚，另一款「糖粒雙餡銅鑼燒」也超邪惡，內餡是脆脆的粗顆粒特製焦糖抹醬加上鮮奶油，絕對要吃個過癮。

7-11獨家引進限量「4款日本進口甜點」，首先為「北海道焦糖奶油迷你泡芙」，薄皮迷你泡芙內餡使用北海道奶油與焦糖製成，每一口都甜蜜；「糖粒雙餡銅鑼燒」為長崎蛋糕銅鑼燒外皮，內餡則以粗顆粒特製焦糖抹醬與濃厚牛奶風味鮮奶油搭配，甜而不膩口。

「北海道鮮奶油巧克力脆皮泡芙」為巧克力閃電泡芙，內餡嚴選北海道鮮奶油加上低溫殺菌牛奶製成卡士達醬，最後則是「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」，咬下薄皮泡芙就是超濃郁卡士達醬，喜愛爆餡口感的你一定要搶吃。

▲最新「水蜜桃手搖杯」開喝了。（圖／貢茶提供）

吃甜點當然要配飲料，人氣手搖飲品牌「貢茶」推出全新「水蜜桃系列特調」，嚴選香甜水蜜桃作為基底製成帶有果粒的糖漿，並打造3款限定飲品，首推這杯清爽「冰搖蜜桃果茶」，是水蜜桃搭配百香果，再加入四季春茶的組合，口感順口且不膩。

「蜜桃多多飲」特意選用人氣多多搭配酸甜水蜜桃，而「蜜桃寒天烏龍茶」則是烏龍茶結合水蜜桃，並搭配清脆的寒天晶球，口感更加豐富，即日起於全門市開喝，至8/31前還可享每杯現折10元優惠。