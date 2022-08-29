　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

▲▼民進黨中常會,鄭寶清離開中央黨部。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨前立委鄭寶清。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，讓綠營選情再添變化。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆28日透過臉書分析鄭寶清參選5個心路歷程，批評總統蔡英文無法體會這位黨齡超過30年黨員的心情。他更指出，鄭寶清脫黨參選桃園市長，對選情會造成的影響「有如五級地震」，足以否決民進黨桃園市長參選人鄭運鵬當選。

游盈隆說，鄭寶清昨晚宣布參選桃園市長，這是一個不容易的決定，不知經過多少個夜晚的天人交戰後，才做出脫黨參選的結論。而鄭寶清的心路歷程，可從他最近幾天公開發言中找到蛛絲馬跡，歸納起來主要有5點。

游盈隆說明，第一，哀悼民進黨無私無我創黨精神的淪喪；第二，抗議以總統蔡英文為中心的民進黨當權派沒收初選，扼殺黨內民主；第三，無法接受蔡英文兼黨主席不分青紅皂白堅持「全黨挺林智堅清白」的荒謬號令；第四，對目前三黨所提人選皆是外地人的忿忿不平；第五，堅信自己的能力、經驗與忠誠對桃園市民還能有所貢獻，是桃園人最好的選擇。

游盈隆指出，每一點都足以像鄭寶清這種黨齡超過30年的忠貞黨員鬱卒到死，足以催出孤臣孽子血淚，他因此而抬頭挺胸走向不可知的未來，但可想見鄭寶清很快將面臨黨紀伺候、開除黨籍，外加來自黨內同志和1450部隊的無情批判和妖魔化，被飆罵「背骨」等等最難聽的髒話。

游盈隆說，蔡英文最近宛如三太子附身，相當神勇、不甩社會觀感，日前行程滿檔，白天參加自己一手催生，大眾卻很茫然的數位發展部揭牌儀式，晚上則前往桃園楊梅參加鄭運鵬後援會成立大會，果然選舉一到，渾身是勁。蔡英文能否體會鄭寶清這位老黨員的心情？其實用膝蓋想就知道。

游盈隆認為，蔡英文此時此刻應自我禁足在總統府閉門思過，思考內閣應該如何改組、如何正面回應社會期待，畢竟最近一連串大案子已搞得台灣人心惶惶，包括林智堅論文門案、數位中介服務法草案、柬埔寨台人失聯或詐騙案、台南殺警案、中國大陸軍演等。

游盈隆表示，自2016年5月迄今6年多，跟著蔡英文走馬上任，歷經前行政院長林全、賴清得、蘇貞昌三內閣眾政務官員有多少人從未被更換過？粗估超過75%，難道真的是因表現稱職而續任？還是因總統用人偏狹風格所致？鴻海創辦人郭台銘前2天忍無可忍開砲，要求內閣有人下台負責，就是一種民意的發抒，蔡英文再拗下去，肯定會有更嚴重後果出現。

游盈隆指出，鄭寶清脫黨參選桃園市長，將對選情會造成多大影響？初步觀察是有如五級地震，已足以否決鄭運鵬當選。但，鄭寶清是否為藍營作嫁，成為張善政從天上掉下來的禮物？未必，因為民主政治下，自由選舉的結果總是不確定的，須看後續作為而定。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了
雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分
快訊／下班注意！10縣市「豪大雨特報」大雷雨開轟
22歲女蛇頭正面曝！騙12部落親友赴柬　業績好爽爽升幹部
逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親
吃完Google留2星評價餐廳喊告！　網不滿狂洗1星更慘烈
3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光　親友湧入洗版

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

「人民才是最大母雞」　時代力量劉仕傑、陳志明等5人登記參選北市議員

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

民進黨支持「18歲公民權」修憲　宣傳時程表曝光

時代力量指廖郁賢已違背黨內價值　宣布退黨「給予尊重與祝福」

真的收到陳其邁「特調辣味鹹酥雞」　柯文哲「只吃一口」：太鹹了

取代賴香伶？被爆合作鄭寶清　柯文哲：也許蔡壁如在打烏賊戰

台北城市博覽會浮報政績？　林楚茵轟柯文哲：省小錢花大錢

林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

「人民才是最大母雞」　時代力量劉仕傑、陳志明等5人登記參選北市議員

鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

民進黨支持「18歲公民權」修憲　宣傳時程表曝光

時代力量指廖郁賢已違背黨內價值　宣布退黨「給予尊重與祝福」

真的收到陳其邁「特調辣味鹹酥雞」　柯文哲「只吃一口」：太鹹了

取代賴香伶？被爆合作鄭寶清　柯文哲：也許蔡壁如在打烏賊戰

台北城市博覽會浮報政績？　林楚茵轟柯文哲：省小錢花大錢

林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

游良福「想跟美眉愛愛」選桃園市長！超狂12句出土：我太太不漂亮

鄧麗君再現「雲林浮空投影音樂會」　9月10日加開縣民限定場

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

大奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞進後門」糗卡住　醫看X光照傻眼

生理期能不能吃冰？中醫點關鍵　吃太多冰...「1食物」可補救

反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　開箱限量內裝…網驚：好狂

買套房自扛貸款！女友同住「要收租金嗎」　網揭1關鍵給答案

全身堆滿積木！「胖劍龍」趴地板眼神死　媽笑：再忍一天就開學

拒當通勤低頭族　抬頭看北捷廣告有亮點

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

鄭運鵬視覺設計太像！設計師吐心聲

3台人柬埔寨遭槍殺　外交部：柬國黑槍氾濫情形嚴重

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

鹹酥雞嘉年華陳其邁狂撒辣粉」：這包給柯P

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

41歲鄭宇翔搶頭香參選高雄市長

九合一登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席」

蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

賴清德備戰2024辦公室曝　離總統府不到500公尺

送余苑綺最後一程　陳水扁揭余天狀況

台中房思琪　民團29日上街陳情

更多熱門

相關新聞

民進黨支持「18歲公民權」修憲　宣傳策略曝光

民進黨支持「18歲公民權」修憲　宣傳策略曝光

「18歲公民權」修憲案公民複決將在年底與九合一大選同時舉行，面對965萬張同意票高門檻，身兼民進黨主席的總統蔡英文日前宣示修憲決心。民進黨29日接待公民團體與學生組織組成的「18歲公民權推動聯盟」，就宣傳策略廣泛交換意見，並表達支持18歲公民權修憲複決過關的共同期待。

被爆合作鄭寶清　柯文哲：不曉得

被爆合作鄭寶清　柯文哲：不曉得

林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

許淑華正式登記參選南投縣長

許淑華正式登記參選南投縣長

鄭運鵬「模型主視覺」被控抄襲　競辦批藍：為選舉私利踐踏創意

鄭運鵬「模型主視覺」被控抄襲　競辦批藍：為選舉私利踐踏創意

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭寶清鄭運鵬民進黨蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面