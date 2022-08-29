鄭寶清參選桃園「有如5級地震」　他斷言：足以讓鄭運鵬落選

▲民進黨前立委鄭寶清。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡佩珈／台北報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，讓綠營選情再添變化。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆28日透過臉書分析鄭寶清參選5個心路歷程，批評總統蔡英文無法體會這位黨齡超過30年黨員的心情。他更指出，鄭寶清脫黨參選桃園市長，對選情會造成的影響「有如五級地震」，足以否決民進黨桃園市長參選人鄭運鵬當選。

游盈隆說，鄭寶清昨晚宣布參選桃園市長，這是一個不容易的決定，不知經過多少個夜晚的天人交戰後，才做出脫黨參選的結論。而鄭寶清的心路歷程，可從他最近幾天公開發言中找到蛛絲馬跡，歸納起來主要有5點。

游盈隆說明，第一，哀悼民進黨無私無我創黨精神的淪喪；第二，抗議以總統蔡英文為中心的民進黨當權派沒收初選，扼殺黨內民主；第三，無法接受蔡英文兼黨主席不分青紅皂白堅持「全黨挺林智堅清白」的荒謬號令；第四，對目前三黨所提人選皆是外地人的忿忿不平；第五，堅信自己的能力、經驗與忠誠對桃園市民還能有所貢獻，是桃園人最好的選擇。

游盈隆指出，每一點都足以像鄭寶清這種黨齡超過30年的忠貞黨員鬱卒到死，足以催出孤臣孽子血淚，他因此而抬頭挺胸走向不可知的未來，但可想見鄭寶清很快將面臨黨紀伺候、開除黨籍，外加來自黨內同志和1450部隊的無情批判和妖魔化，被飆罵「背骨」等等最難聽的髒話。

游盈隆說，蔡英文最近宛如三太子附身，相當神勇、不甩社會觀感，日前行程滿檔，白天參加自己一手催生，大眾卻很茫然的數位發展部揭牌儀式，晚上則前往桃園楊梅參加鄭運鵬後援會成立大會，果然選舉一到，渾身是勁。蔡英文能否體會鄭寶清這位老黨員的心情？其實用膝蓋想就知道。

游盈隆認為，蔡英文此時此刻應自我禁足在總統府閉門思過，思考內閣應該如何改組、如何正面回應社會期待，畢竟最近一連串大案子已搞得台灣人心惶惶，包括林智堅論文門案、數位中介服務法草案、柬埔寨台人失聯或詐騙案、台南殺警案、中國大陸軍演等。

游盈隆表示，自2016年5月迄今6年多，跟著蔡英文走馬上任，歷經前行政院長林全、賴清得、蘇貞昌三內閣眾政務官員有多少人從未被更換過？粗估超過75%，難道真的是因表現稱職而續任？還是因總統用人偏狹風格所致？鴻海創辦人郭台銘前2天忍無可忍開砲，要求內閣有人下台負責，就是一種民意的發抒，蔡英文再拗下去，肯定會有更嚴重後果出現。

游盈隆指出，鄭寶清脫黨參選桃園市長，將對選情會造成多大影響？初步觀察是有如五級地震，已足以否決鄭運鵬當選。但，鄭寶清是否為藍營作嫁，成為張善政從天上掉下來的禮物？未必，因為民主政治下，自由選舉的結果總是不確定的，須看後續作為而定。