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辣媽嗨吃鮮肉不回家！綠夫扮客一問「後門X射服務好」秒崩潰

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲小鈴結婚生子後仍從事八大行業，還瞞著老公私接性交易，老公發現後忍無可忍、對小鈴提告求償30萬精神賠償。（圖／取自Pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

已婚育有一子的23歲辣媽小鈴（化名）不顧老公反對，跑去從事傳播妹、荷官、按摩業等工作，還到夜店與別的男人狂歡接吻拍照，甚至被發現在LINE上貼出大尺度裸露照宣傳「特殊舒壓伴遊，x口爆x後門x顏射」，其羅姓老公大為崩潰，決定離婚後向小鈴求償30萬，桃園地院簡易庭判小鈴須賠25萬元給前夫，仍可上訴。

羅男提告主張，他與小鈴2017年2月婚後生下一子，但妻子成為人母後作風仍大膽火辣，不顧他的反對、執意到聲色場所當傳播妹，也出入爭議場域當荷官，衍伸許多複雜交友關係，好幾次夜夜笙歌玩到不回家，他實在受不了查看妻子手機後，發現某天甚至跟陌生小鮮肉在夜店嗨玩親嘴還拍照留念。

再者，妻子再三保證跟朋友合開的按摩工作室是「純的」，羅男後來才發現妻子在LINE上以帳號「奶瓶」，貼出大量裸露性感照及性暗示影片，他請朋友裝成客人傳訊聯繫，得到「特別服務1s全部極致服務做到好；158.47.32c,23y台灣人；不買點數我只收現金；x口爆x後門x顏射」等明顯性服務的訊息，讓羅男大為痛心崩潰，他決定獨自撫養小孩並與妻子離婚，提告30萬元精神賠償。

小鈴對於前夫的指控還想辯駁，她說在夜店因為喝多了酒醉、只是跟異性友人臉頰碰到；工作室也只有單純放鬆舒緩按摩，她也沒傳什麼露骨貼文，都是前夫自己去網路抓的，從來沒有從事性交易。

但檢察官傳喚了「男客人」到庭，他表示在按摩店與小鈴認識時她說沒有結婚，2人才開始交往，發生性行為她沒收錢，買下服務時間就可以外出約會，他覺得是情侶關係，也有買手機包包等給小鈴，並指證「奶瓶」就是小鈴本人用來進行性交易廣告與宣傳。

法官認為小鈴在婚姻存續期間跟他人從事性行為，違反夫妻間互負貞潔、互守誠實之義務，達不法侵害羅男配偶之身分法益，情節重大，但衡量後撫慰金以25萬為適當，仍可上訴。

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