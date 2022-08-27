老爸驚見兒女變情侶「在公園抱著親」　網看懂秒挺：絕無婆媳問題

▲原PO撞見一雙兒女在公園內擁吻，想請益廣大網友，如果沒有血緣關係，未來能否結婚？。（圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

在家是兄妹，在外是情侶？一名單親爸爸14年前再婚，娶了帶著一個女兒的單親媽媽，雙方兒女因此成為兄妹，不料他近日經過家裡附近公園，竟赫見一雙兒女「在涼亭裡抱著親嘴」，讓他不禁感到擔憂，想請益廣大網友，若未來2人結婚，在法律或倫理上是否會有問題？

原PO請友人在臉書社團「爆怨2公社」代為發文，強調是真實發生，「非謎片情節」。他透露，妻子過世後，他獨自拉拔兒子長大，後來再婚時，兒子年僅10歲、再婚對象的女兒7歲，雙方孩子也成為兄妹。如今14年過去了，他近日回家途中經過附近公園，竟發現兒女在涼亭內擁抱接吻。

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原PO說，現在兒子24歲、女兒21歲，進一步問了才知道，原來2人在家互稱兄妹，到了外面就宣稱是情侶，「可以請問各位，這樣是可以的嗎？如果日後結婚會合法嗎？」

許多人紛紛留言，「親上加親」、「絕對不會有婆媳問題」、「娘家婆家都是自己家」、「肥水不落外人田」、「未來婆婆是自己的媽媽，感覺好像也不錯，一家人可以永遠在一起」、「日本輕小說的題材，《我的女友居然是我的妹妹》」、「過年不用回娘家」、「《家有女友》真實版」、「一個關係各自表述」。

其中，不少專業網友給出答案，「可以，沒有血緣關係」、「只要沒收養，就可以。有收養的話，必須辦理手續，終止收養關係」、「無血緣關係，法律或是倫理上都可以正常嫁娶」、「只要身分證上的父母欄沒有變動就可以」、「白米炸彈客楊儒門如同此例」。

基於優生學及倫常觀念，我國民法限制有血緣的近親結婚，包括直系血親、直系姻親、旁系六親等以內者。以文中這對兄妹來看，彼此為血親之配偶之血親，並無血親或姻親關係，非民法之親屬，所以可以結婚。不過，若父母再婚時「收養」彼此兒女，就屬於二親等旁系血親，是法律上規定的「禁婚親」。

2007年12月，「白米炸彈客」楊儒門和妹妹邱宇馨公證結婚。當時楊家人透露，邱是繼母的女兒，對楊來說是名義上的妹妹，2人並無血緣關係，這次結婚可謂是「親上加親」。

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