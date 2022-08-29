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社會 社會焦點 保障人權

約性交易1次2萬4　他嫌應召女「牙齒黑」打槍...搶回2萬1挨告

▲新北市徐姓男子2020年12月在臉書上對女網友誆稱可媒介男客性交易「陪12小時，幫男客口交」可獲7萬元，女子受騙後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子以2萬4千元高價網約性交易，臨陣反悔搶回現金被起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

楊姓男子透過網路與陳姓女子相約，以2萬4千元代價性交易，雙方在飯店見面後先洗了澡，楊男突然覺得陳女牙齒黑黑的，臨時反悔取消交易，還硬從陳女手中搶回2萬1千元後逃離現場，導致陳女手腕、手指挫傷，楊男被依強盜罪送辦，台北地檢署認為楊男主觀上只是要拿回退款，最後僅依傷害、強制等罪起訴。

23歲的楊男在4月26日晚間8點40分左右，用LINE透過應召站人員約陳女性交易，地點就約在台北市大安區羅斯福路上的1間飯店，楊男一見面，就依約先付現金2萬4千元，之後陳女去洗澡，楊男在房間內越看越不對勁，覺得陳女牙齒黑黑的，外型和原本期待有落差，等了大約半小時，陳女洗完澡後，楊男開口要求取消性交易。

起訴指出，楊男認為取消性交易，只需要付3000元，陳女認為這樣太少，拒絕還錢，雙方因此發生爭執拉扯，楊男以蠻力拉扯並奪下陳女手持的皮包後，從裡面抽走2萬1千元就離開房間，警方獲報循線找到楊男並查扣這筆2萬1千元，陳女堅持控告楊男強盜、搶奪罪。

檢察官認為，楊男雖然有搶取皮包、現金的行為，但他當時主觀上應該是認為，這筆錢是取消性交易後，他可拿回的退款，沒有不法所有的意圖，不過以暴力方式妨害陳女權利，並造成陳女右手手腕及第五指挫擦傷是事實，因此依強制、傷害等罪起訴楊男。

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