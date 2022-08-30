充實暑假贏未來　主播夏令營多方學習突破自我

▲中嘉寬頻三冠王‧雙子星辦理主播夏令營活動，帶領台南在地學子認識媒體、親近媒體，同時幫助他們探索興趣及啟發潛能，屢獲各界好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中嘉寬頻三冠王‧雙子星為回饋社區，自2018年起定期舉辦1年兩場的主播夏令營活動，帶領台南在地學子認識媒體、親近媒體，同時幫助他們探索興趣及啟發潛能，屢獲各界好評。

8月26日，「2022新視代主播夏令營活動」第二梯次圓滿落幕，透過2天的教育課程，學員在歡笑中學會了媒體傳播相關知識與技能，以及傳統教育較缺乏的自我展現及臨場反應，收穫滿滿回家。

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第二梯次為國中至高中混齡教育型態，因應尚未趨緩的疫情，活動過程皆施行各項防疫措施，讓學員能在不受疫情威脅下，充分學習。課程內容結合中嘉寬頻三冠王‧雙子星郭文吉和秦碧純兩位資深主播，以及南台科技大學資訊傳播系黃瓊儀老師和鉅瀚商業攝影社郭聰南等人的多年經驗，透過團隊分工及創意發表等多元教學模式，帶領學員瞭解在媒體圈工作所需具備的能力與新知識；深入攝影棚，實際學習採訪、攝影、配音等媒體製作技能，並在主播及資深節目企劃徐千琇指導下，坐上主播台錄製新聞，突破自我、展現自信，為學習歷程增添精彩。在假訊息四處亂竄的資訊時代，主辦單位也特別安排媒體識讀課程，讓學員明白在接收媒體資訊時，應保有自我判斷、不亂轉發、多方求證，培養新一代公民媒體素養能力，避免走入誤區。



中嘉寬頻三冠王.雙子星總經理陳建村表示，主播夏令營活動至今已邁入第5屆，用心規劃的實用課程深受社區居民歡迎，甚至有學員已參與逾3次，對中嘉寬頻|三冠王.雙子星是很大的肯定，也歡迎對新聞媒體課程有興趣的青年朋友，2023年記得報名參加，豐富暑假生活。