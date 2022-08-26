　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頂樓加蓋夏天熱爆！他問不開冷氣怎避暑？　網笑推：搭蚊帳睡很涼

▲▼台北市南區房市 挺樓加蓋 鐵皮屋 老舊公寓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲頂樓加蓋的鐵皮屋夏天相當悶熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭文晴／綜合報導

暑假天氣酷熱，不開冷氣就會滿身是汗。有網友表示，自己住在頂樓加蓋的鐵皮屋，一個月房租只要7000元，常常被熱到不行，又怕開冷氣傷荷包，詢問「住在頂樓加蓋鐵皮屋的各位都是怎麼避暑的？」有網友推薦，「在門外搭蚊帳睡真的很涼，類遊民方式睡。」

一名網友在PTT以「頂樓加蓋鐵皮屋怎麼避暑？」為題發文，表示自己租屋住在頂樓加蓋的鐵皮屋，「一個月七千而已，將就住倒也還行」，但最近夏天真的太熱，「常常熱到覺得快要自燃爆炸了」，但如果開冷氣又是一筆開銷，很傷荷包，好奇詢問大家「住在頂樓加蓋鐵皮屋的各位都是怎麼避暑的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PTT。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT網友討論熱烈。（圖／翻攝自PTT）

許多網友開玩笑表示，「屋頂開洞」、「上頭種一顆樹」、「再加蓋」、「鐵皮上面再蓋一層鐵皮」、「放血把血中的熱量帶走就涼了」、「在門外搭蚊帳睡真的很涼，類遊民方式睡」、「再加蓋5層，然後隔30間，每間租7000。」

有網友指出，有一種黑色的網子，可以架在鐵皮之上遮陽，或者去買桶隔熱漆請油漆師傅施工就好，「前提是房東同意」，隔熱網真要能反射紫外線才有用。也有人驚訝表示，「七千還住鐵皮屋 找房子能力？」

另外有人推薦，可以白天去便利商店或者咖啡廳，晚上要洗澡的時候在回家，就不會那麼熱了。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：快救他
快訊／雙刀砍警中彈畫面曝！　警察狂跑連轟13槍
許雅鈞遭爆夜店摟妹　小S回應了
痛罵廢死下18層地獄！他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點
正妹賣茶葉洩ω曲線！　「自夾乳頭」網看傻：競爭太激烈了吧
新竹好市多商圈爆槍響！　火爆男「感覺被逼車」碰碰2聲嚇死人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小四女童長不高！醫檢查揭密「2大錯誤關鍵」：影響甚大

基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

頂樓加蓋夏天熱爆！他問不開冷氣怎避暑？　網笑推：搭蚊帳睡很涼

友借1個月薪水「要收利息嗎？」　他揭恐怖習慣：感覺上癮了

炸醬麵冷、熱吃都可以！　名廚「4種作法」鹹香秘訣大公開

外站微放風？工會曝朝「自主健康管理」研議　民航局：尚無結論　

午餐點「22份肯德基套餐」遭外送員瘋狂轉單：當司機開貨車？

影／突然胸悶、冒冷汗　有「5症狀」小心！心絞痛8大QA一次看

文大研發長王子奇當選新校長　董事會：帶領面對少子化海嘯挑戰

刷牙不夠！營養師揭「保持牙齒健康」的6大撇步

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

小四女童長不高！醫檢查揭密「2大錯誤關鍵」：影響甚大

基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

頂樓加蓋夏天熱爆！他問不開冷氣怎避暑？　網笑推：搭蚊帳睡很涼

友借1個月薪水「要收利息嗎？」　他揭恐怖習慣：感覺上癮了

炸醬麵冷、熱吃都可以！　名廚「4種作法」鹹香秘訣大公開

外站微放風？工會曝朝「自主健康管理」研議　民航局：尚無結論　

午餐點「22份肯德基套餐」遭外送員瘋狂轉單：當司機開貨車？

影／突然胸悶、冒冷汗　有「5症狀」小心！心絞痛8大QA一次看

文大研發長王子奇當選新校長　董事會：帶領面對少子化海嘯挑戰

刷牙不夠！營養師揭「保持牙齒健康」的6大撇步

施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

比愛心、裸上身接吻全都PO　囂張小三臉書高調曬恩愛下場曝

小四女童長不高！醫檢查揭密「2大錯誤關鍵」：影響甚大

淫鎖匠綑綁性侵女大生！逼同框自拍脫罪被打臉　老闆也連帶賠償

維持居家乾淨的6個小習慣　有助於心靈擺脫負能量

富邦新洋砲接球手感不差　王尉永自主隔離下二軍

原子少年水星有新團名了！　「義大利文＋中文＋英文」組成

16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：拜託！快救救他

若台海開戰「菲律賓絕對被捲入」　專家：台人恐逃菲國求庇護

基隆+495！8／27起學童大型接種站登場　市府籲：有疫苗先打！

短裙妹腳麻...停路邊公主抱　抱怨被大車叭X2「網卻歪樓」

生活熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

合體啦啦隊正妹！台南Josh「解釋關係了」

2校還林智堅學費？台大副教授回擊

警被爆請病假到處玩　還能接業配

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

更多熱門

相關新聞

賣茶妹放送2粒葡萄乾！直播夾乳頭：喜歡嗎

賣茶妹放送2粒葡萄乾！直播夾乳頭：喜歡嗎

賺錢不易！直播主、網紅若想掌握流量密碼，影片一定要有新意。就有一名網友貼出一段直播影片，只見長髮直播主穿上輕薄的黑色小可愛，讓「2顆葡萄乾」若隱若現，而最令人吃驚的是，她竟然還現場夾乳頭，並不斷問觀眾喜不喜歡這個尺寸？

他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點速決關鍵

他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點速決關鍵

男友月薪30K↓　她喊分：我是他的2倍！兩派網吵翻

男友月薪30K↓　她喊分：我是他的2倍！兩派網吵翻

男友與前妻共住！網一看驚呼：妳是第三者

男友與前妻共住！網一看驚呼：妳是第三者

即／16歲高中生旗津落海失蹤

即／16歲高中生旗津落海失蹤

關鍵字：

PTT避暑鐵皮屋暑假冷氣

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面