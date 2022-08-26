頂樓加蓋夏天熱爆！他問不開冷氣怎避暑？　網笑推：搭蚊帳睡很涼

▲頂樓加蓋的鐵皮屋夏天相當悶熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭文晴／綜合報導

暑假天氣酷熱，不開冷氣就會滿身是汗。有網友表示，自己住在頂樓加蓋的鐵皮屋，一個月房租只要7000元，常常被熱到不行，又怕開冷氣傷荷包，詢問「住在頂樓加蓋鐵皮屋的各位都是怎麼避暑的？」有網友推薦，「在門外搭蚊帳睡真的很涼，類遊民方式睡。」

一名網友在PTT以「頂樓加蓋鐵皮屋怎麼避暑？」為題發文，表示自己租屋住在頂樓加蓋的鐵皮屋，「一個月七千而已，將就住倒也還行」，但最近夏天真的太熱，「常常熱到覺得快要自燃爆炸了」，但如果開冷氣又是一筆開銷，很傷荷包，好奇詢問大家「住在頂樓加蓋鐵皮屋的各位都是怎麼避暑的？」

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▲PTT網友討論熱烈。（圖／翻攝自PTT）

許多網友開玩笑表示，「屋頂開洞」、「上頭種一顆樹」、「再加蓋」、「鐵皮上面再蓋一層鐵皮」、「放血把血中的熱量帶走就涼了」、「在門外搭蚊帳睡真的很涼，類遊民方式睡」、「再加蓋5層，然後隔30間，每間租7000。」

有網友指出，有一種黑色的網子，可以架在鐵皮之上遮陽，或者去買桶隔熱漆請油漆師傅施工就好，「前提是房東同意」，隔熱網真要能反射紫外線才有用。也有人驚訝表示，「七千還住鐵皮屋 找房子能力？」

另外有人推薦，可以白天去便利商店或者咖啡廳，晚上要洗澡的時候在回家，就不會那麼熱了。