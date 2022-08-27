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兒子開學前「急找1物」　母狂翻GG了！一票秒笑：每學期都發生

▲▼小女孩,上學。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲全國中小學將於8月30日開學。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

放了2個月暑假，全國中小學將於8月30日開學，結果就在倒數開學階段，發生一件讓人母哭笑不得的事情！一位媽咪在臉書「家有男孩崩潰日常」發文，「要開學了，是時候寫暑假作業」，結果兒子卻找不到作業簿，真相則讓她超無言。貼文一出，有家長秒笑，「這種慘事，每學期初都會發生啊！」

這位媽媽文中表示，「要開學了，是時候寫暑假作業……」結果兒子卻跟她說，「我的作業簿，怎麼找不到？」於是她就展開地毯式搜索，結果讓她超無言，「經過30分鐘的翻箱倒櫃……上學期末發的新作業簿，連同舊作業簿和作業……一起回收了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）

▲媽媽的發文讓許多家長笑出來。（圖／翻攝自家有男孩崩潰日常）

貼文一出，有家長超有既視感，「我懂妳的心情～我們家也有把寒假作業寫完，然後過年丟舊書時，一起回收了呢」、「我家現在也在找尋中」、「原來我鵝子不孤單，他的暑假作業也被我資源回收了，哭慘！」還有網友笑呼，「書本費從零用錢扣，自己跟老師交代」、「真的要捏人中才能不暈倒耶！」

不過，其實原PO並沒有解釋，回收物品到底丟了沒，也有可能其實有把作業簿找回來。但就有爸媽早就學到教訓，「這告訴我們，回收這件事要在月考完、還沒拿到暑假作業前做，不能暑假期間做」、「我回收的都等到新的年級上了一陣子才敢丟」、「就是怕這種事，我會把課本作業本多留一學期才丟，免得無意間丟掉不該丟的。」

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