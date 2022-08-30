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學童+校園安全優先　里港警分局執行開學首日護童專案

▲里港警分局執行護童專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局執行護童專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(30)日為各國中、小學開學首日，里港警分局啟動「護童專案」，動員各分駐、派出所到轄內各校，結合義交、志工及學校導護媽媽，共同維護學童上下學安全，另透過現場交通安全宣導，讓正確交通觀念能深植學童及父母家長的心中。

▲里港警分局執行護童專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局執行護童專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局分局長鄭頴聰及副分局長林宏原、謝志鴻，分別帶領員警，至本轄里港鄉、九如鄉及原鄉部落校區重要路口執行護童工作，展現對學童開學日交通安全的重視，不少家長送孩子上學時看見各路口皆有員警、義交及導護志工團隊執勤，無不感到暖心，直呼「甘溫喔！」、原鄉部落孩童也都齊聲感謝「馬力馬力、沙寶！」。

▲里港警分局執行護童專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局執行護童專案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

開學日，預期不少家長親自接送小孩上下學，難免造成校園周邊道路交通混亂，因此，護童專案列為里港警分局重點勤務，且不因疫情而中斷，除編排員警提早前往各校，疏導校門口的人流、車流秩序，確保通學走廊暢通，淨化校園周遭安全空間，並於現場勸導家長配合接送時勿違規停車。

而分局亦不定期派員至各級學校進行交通安全、犯罪預防及婦幼保護宣導，並執行校園安全防護機制，將上、放學時段校園周邊列入巡邏勤務熱時、熱點，守護孩童就學安全，也讓家長更安心。

學童安全向來都是屏東縣政府潘孟安縣長首重，因此警察局局長劉印宮也全力支持、推動此項政策。分局長鄭頴聰表示，學童及校園安全維護一直是警察的重點工作項目，分局將結合民力，與各級學校同步啟動校園安全防護機制，藉由全方位的護童勤務規劃，提升警民合作關係，打造讓孩童安心、家長放心的安全就學環境。

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